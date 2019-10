Un fantasma en la Huerta de San Vicente

La Huerta de San Vicente es una casa museo. Hasta el 12 de enero seguirá siendo una casa museo y, al mismo tiempo, una obra de arte. Una gran obra de arte. Valeriano López, uno de los artistas granadinos más internacionales, ha planteado una intervención integral en la vivienda con la figura de Lorca y su relación con Granada como ejes temáticos. La visita a la residencia de verano de los García Lorca seguirá tal cual, con el horario ordinario, pero durante estos meses se incorporan una serie de creaciones (y recreaciones) de Valeriano López, diecisiete en total, que en conjunto conforman 'Navidlo et on sonisesa sut', que así se ha denominado esta muestra.

La performance inaugural de ayer fue, sencillamente, espectacular. Una suerte de personajes animados (el sepulturero, el tamborilero, el guitarrista, la folclórica y la monja embarazada) e inanimados (la taquilla con el culo al aire) representaron el universo narrativo y simbólico desde la mirada, algunas veces 'irreverente', de Valeriano López, que ejerció como cicerone de las cientos de personas que se acercaron hasta la Huerta de San Vicente. Aunque, sin duda, quien más dio que hablar fue el fantasma, de blanco inmaculado, asomado en uno de los balcones de la primera planta. Todas las miradas se dirigían al espectro.

¿Qué se puede ver? Valeriano López ha instalado diferentes elementos, como 'pinturas' con marcos antiguos, que parece que llevaran en la Huerta de San Vicente desde los tiempos de Federico, integrados en el paisaje del hogar lorquiano como los dibujos de Salvador Dalí o Manuel Ángeles Ortiz o el cuadro de Rafael Alberti. Entre ellos, dos reinterpretaciones muy interesantes: de la obra 'Saturno devorando a su hijo', donde López sustituye la cabeza de Saturno por una granada; y la de 'Juana la Loca', de Francisco Pradillo, pero localizada en el barranco de Víznar, donde fue asesinado Federico. También hay esculturas, fotografías, audiovisuales, proyecciones de vídeo y varias instalaciones. Los que se acerquen hasta la Huerta podrán disfrutar, entre otras piezas, un teatro de marionetas con Federico como protagonista.

La exposición, paralela a las visitas ordinarias a la Huerta, se podrá visitar hasta el 12 de enero

'Navidlo et on sonisesa sut', como resumió ayer Valeriano López, «es una apropiación de la Huerta». El apropiacionismo es una estrategia en las artes plásticas contemporáneas que Valeriano López emplea con astucia y lucidez estéticas. «Una constante de su práctica es partir del contexto como base que motiva y provoca las obras, interrelacionar su producción con la realidad cotidiana y sociopolítica; un diálogo entre arte y contexto, entre lo privado y lo público», asegura Carlos Martín, autor del catálogo de 'Navidlo et on sonisesa sut'.

No es la primera vez que Valeriano López realiza un recorrido por los 'mitos fundacionales de la ciudad de Granada', como el artista lo denomina. Con 'Granada de mano' (2006) dejó prácticamente intocado a Federico García Lorca. Y aunque en 2007 dirigió 'Retablo de la devastación', un proyecto colectivo de la Escuela de Artes donde los estudiantes reflexionaban sobre Federico y la 'fábrica lorquiana', ha sido ahora, en el año 2019, cuando Valeriano López, «desde la apropiación, la ironía, la carnavalización, la iconoclastia y la defensa del derecho al escándalo -en palabras de Carlos Martín-, pone a prueba los límites institucionales a través de 'Navidlo et on sonisesa sut'.

Largo recorrido

Valeriano López ha expuesto su trabajo en importantes centros de arte y museos nacionales e internacionales como por ejemplo el CCCB de Barcelona, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, el Centro de Arte Arnolfini de Bristol, el Cultuurcentrum de Brujas, el CaixaForum de Barcelona o el Museo de Arte Carrillo Gil de México. También ha estado presente en prestigiosas bienales como la de Venecia, Senegal o La Habana. Sus obras han viajo con la galería Juana de Aizpuru a ferias internacionales como Art Basel (Basilea) o Art/Basel/Miami Beach (Miami). Y sus montajes se han visto en importantes festivales de cine y vídeo entre los que destacan el Anthology Film Archives de Nueva York o el P&I Screening, Internacional Film Festival de Rotterdam.

La obra de Valeriano López es reflejo de la amplia gama de disciplinas artísticas en las que se ha formado y, en consecuencia, difícil de catalogar. Alternando y, a veces, combinando artes plásticas, escénicas y audiovisuales, los únicos -pero claramente definidos- elementos de cohesión entre los trabajos son su inscripción en la corriente conceptual y su activismo artístico. Ahora se une a la nutrida lista de artistas contemporáneos que se han acercado a la Huerta de San Vicente para proponer su personal mirada sobre el lugar, el poeta y su obra.