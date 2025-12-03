La familia de Ozelot dona otros 10.000 euros a la investigación del sarcoma

La familia del cantante granadino Ozelot, fallecido en 2020 por un cáncer de tipo sarcoma con 28 años, ha donado otros 10.000 euros procedentes ... de su obra aún vigente para la investigación del sarcoma que le costó la vida. Esta cantidad se suma a otra idéntica con primeros los fondos que recaudó la venta del libro que recogió su legado en 2022.

Estas donaciones están destinadas en concreto al proyecto lidera el oncólogo y científico César Serrano en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. A través de 'sarcModel', Serrano y su equipo intentan generar modelos animales y celulares de distintos tipos de sarcomas, una enfermedad muy compleja que puede presentarte con más de 100 tipos distintos y de la que apenas existe investigación. La generación de estos modelos permite estudiarlos y trabajar en fármacos y ensayos clínicos.

La familia de Fernando Valero, la identidad real de 'Ozelot', sigue expandiendo su legado con la donación íntegra de todo lo recaudado por su obra. El libro que la recoge sigue a la venta en la página web del artista así como en algunas librerías de Granada y también puede adquirirse desde Latinoamérica, donde el cantante de rap natural de Albolote tenía un importante seguimiento, a través de Amazon.

Las genuinas canciones de rap de Ozelot abarcaban temáticas tan complejas como la filosofía o la ciencia con letras densas y emocionantes, cuidadas al milímetro. Falleció doce años después de que le fuera diagnosticada su enfermedad, lo que no le impidió graduarse en Medicina por la Universidad de Granada y seguir cultivando su faceta artística, desde la que acuñó los conceptos del 'ciclo del carbono' o el del 'hombre de masa cero' como preámbulo del que sería su desenlace. Sus seguidores establecieron vínculos muy íntimos con su música, al punto de agradecérsela como apoyo clave en momentos muy delicados tal y como expresan múltiples comentarios en las distintas plataformas digitales.