«Uno de los fallos que ha podido tener la tauromaquia es la educación» Fernando Navarro, durante un festejo taurino. / M. D. MARTÍNEZ Fernando Navarro, coordinador de la Fundación del Toro de Lidia | Es el interlocutor de referencia en el mundo taurino al estar representados en su organigrama, casi al cien por cien, todos los sectores que lo forman MARÍA DOLORES MARTÍNEZ Granada Jueves, 2 mayo 2019, 01:13

Desde hace escasas fechas, el letrado Fernando Navarro Reyes es oficialmente el portavoz y coordinador del Capítulo Granada de la Fundación del Toro de Lidia. Fundada en el año 2015 y presidida por ganadero Victorino Martín, esta Fundación con sede en Madrid tiene como principales fines promocionar y defender la tauromaquia frente a los muchos ataques que sufre en la actualidad. Es, además, el interlocutor de referencia en el mundo taurino al estar representados en su organigrama, casi al cien por cien, todos los sectores que lo forman. Por lo que respecta a la delegación en Granada, Fernando Navarro asume con ilusión y gran responsabilidad este importante reto.

-¿Qué representa para usted este nombramiento?

-Una gran ilusión porque, al margen de lo que es mi actividad laboral, la Fundación está en relación como mi pasión, que es el amor por la tauromaquia. Tenemos una labor por delante de gran responsabilidad porque el toreo nace de algo popular y tratamos de inocular otra vez la semilla dentro del origen del toreo, que está en la sociedad civil.

-¿Cómo surge en usted ese amor por la tauromaquia?

-El mundo de las pasiones es casi filosófico. A veces reflexiono de donde vienen. Para mí, de un lugar tan profundo como pueden ser las convicciones morales, éticas, ideológicas, religiosas... lo que está en un lugar preferente y, además, es defendido por la Constitución Española o por la Unesco. Todo lo que refleje la calidad cultural de una persona creo que es algo defendible. Yo llevaba esa pasión casi de nacimiento. La primera vez fui a Castril, siendo aún un niño, para ver unas vaquillas. Vi a 'El Cordobés' y 'Paquirri' en Baza.

-Teniendo en cuenta que en su persona se aúnan la condición de letrado con la de gran aficionado, ¿la delegación de Granada va a tener la mejor defensa posible?

-Me voy a dedicar a coordinar el Capítulo de Granada. Por mi profesión puedo aportar mi granito de arena en todo lo que pueda suponer un aspecto jurídico. Sirve porque, con todo lo que he aprendido en la abogacía, tengo capacidad para defender la legalidad de la tauromaquia. No vamos a incidir en tauromaquia sí, tauromaquia no. Para nosotros la tauromaquia es legal y punto. Por la Unesco, la Constitución Española y porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional dos veces. El lenguaje, la discusión y donde nosotros tenemos que incidir es en otros aspectos, que es en la cultura mediterránea y en el ataque animalista y externo.

-Realmente y a nivel legal, ¿la Fiesta taurina goza de todas las garantías que merece?

-La defensa legal de la tauromaquia creo que es una de las cosas más importantes en las que la Fundación del Toro de Lidia está trabajando. Hasta la fecha el sector taurino no se había unido para llevar esa defensa. Si miramos atrás veremos que el peso de los recursos al Constitucional frente a la prohibición de los toros en Cataluña o frente a la Ley de defensa de los animales de Baleares, lo ha llevado el Gobierno y al final acaba dependiendo de partidos políticos. Una de las cosas importantes que está haciendo la Fundación del Toro de Lidia es que se está personando en todos los procedimientos donde entiende que está en juego la tauromaquia o cualquier actividad derivada de ella para defenderla dentro de una institución que es apolítica.

-Las redes sociales, los políticos, los antitaurinos ¿son hoy los peores enemigos de la Fiesta?

-Hay ataque por muchos sitios. El mensaje que queremos mandar a la sociedad es que la tauromaquia es algo muy pequeño, una piedra dentro de la arena del desierto. Su ataque es el termómetro de la sociedad y en la tauromaquia hay un registro clarísimo de lo que es la vida. Aunque la simbología es grande, atacar la tauromaquia y tratar de acabar con ella encierra muchas más cosas. Que no haya diversidad cultural, la forma de entender la vida y la muerte, nuestras fiestas, el legado, la tradición y la cultura de nuestros antepasados. Ese es el ataque real del animalismo y no se va a quedar sólo en intentar abolir la tauromaquia.

-¿El mundo del toro ha pecado muchas veces también de omisión frente a esos ataques?

-Cuando uno reflexiona sobre el periodo en el que la tauromaquia ha sobrevivido nos tendríamos que remontar casi a la época de los árabes. Se ha mantenido en la sociedad desde hace un montón de siglos frente a vicisitudes y distintas prohibiciones. Esa la reflexión para los animalistas. ¿Por qué si es una fiesta bárbara ha perdurado? Tendrá algo más intelectualmente y habría que pensar sobre ello. Lo que sería importante es que se cumpliese lo que dice la Constitución Española, ya que los poderes públicos tienen la obligación de promover las actividades culturales, entre las que está la tauromaquia y sus actividades derivadas.

-La andadura del Capítulo de Granada es aún muy corta, ¿se han fijado ya prioridades?

-Nos hemos reunido para organizarnos. Dentro del Capítulo Granada hay varias comisiones. Está la de política y sociedad civil, de empresas y asociaciones, de afectados por el animalismo, la que aúna al mundo del toro, como tertulias y peñas... Hay que delegar porque todo no se puede llevar en una misma persona. Tenemos que tener un grupo que trabaje en esas comisiones. Como prioridades está la programación de la presentación de la Fundación. Queremos que venga Victorino Martín, que es nuestro presidente, el gerente, Borja Cardelús, o el portavoz, Chapu Apaolaza. A raíz de esa presentación queremos entrevistarnos con los partidos políticos por la inminencia de las elecciones y enseñarles lo que es la Fundación para ayudarles en sus programas.

-¿Cómo ésta siendo la acogida entre los jóvenes?

-Buena. Nuestro grupo, en concreto, aúna gente joven con otra con experiencia en el mundo del toro. Para nosotros es una satisfacción. Uno de los fallos que ha podido tener la tauromaquia en estos últimos años está en la educación. Ahí tenemos un vacío muy grande y la Fundación está tratando de crear asociaciones a nivel universitario para conectar la Universidad y los estudiantes con el mundo del toro.