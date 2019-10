Fallece a los 76 años José Sámano, productor del teatro de Delibes

💔 Se me ha partido el alma.

Conocí a #JoseSámano cuando tenia 62 años. Hoy nos ha dejado con 76

En este tiempo no he conocido a nadie igual en

ninguno de los aspectos fundamentales de la vida.

Espero no defraudarte nunca y q siempre te sientas orgulloso de mi

TE QUERRÉ SIEMPRE pic.twitter.com/AADDRkDf8j