«No es nada fácil hacer reír a la gente» Emma Ozores trae al Palacio de Congresos de Granada 'El último que apague la luz', un montaje que sale de gira después de ocho exitosas temporadas en los teatros de Madrid PABLO RODRÍGUEZ Viernes, 28 diciembre 2018, 00:05

El teatro es su mundo, asegura Emma Ozores (Madrid, 1961), y la risa, y hacer feliz al público, «una de las cosas más difíciles de esta profesión». La actriz visita su segunda casa, Granada, con un espectáculo que lleva más de ocho temporadas despertando las carcajadas del público y que ha sido galardonado en certámenes de España, Estados Unidos y Escocia. 'El último que apague la luz', que así se llama, es un montaje agudo, irónico, divertido, un espectáculo 'marca Ozores' que se podrá ver hoy y mañana en el Palacio de Congresos.

–Vuelve a Granada, la ciudad de su madre. ¿Es especial actuar aquí?

–Sí, porque aparte de que mi madre nació aquí, es una ciudad preciosa. Me gusta la gente, la ciudad, la tranquilidad que se respira. Venir siempre es especial. Esta vez quiero ver la Alhambra, que hace mucho tiempo, y compartir la obra de mi padre con la gente, que él pueda seguir haciendo feliz a los demás a través de nosotros, los actores.

–Llega con una obra de teatro escrita por su padre, 'El último que apague la luz'. ¿Qué puede decir del montaje?

–Es una comedia que recibió el Premio Nacional a la mejor Comedia en 2010 y que fue galardona en Escocia (en el famoso festival de Edimburgo) y en Estados Unidos... No puedo decir otra cosa salvo que está siendo un éxito. Llevamos muchos años con ella, pero no había tenido la oportunidad de llevar el espectáculo de gira. El poder hacerlo ahora, en buenas condiciones, y compartirlo con otra gente que no ha tenido la oportunidad de verlo en Madrid está siendo una gran satisfacción. Es una obra con mucho ingenio, con mucho talento y el público siempre responde bien con ella hasta el punto de que ha habido gente que me ha dicho que veía a mi padre sobre el escenario. (Risas) Como todo lo que hay es su humor, su ingenio, su manera de ver la vida sorprendiendo y sacando punto a todo es normal que la gente sienta que está ahí.

–El espectáculo lleva ocho temporadas. ¿Ha evolucionado durante este tiempo?

–Sigue igual, exactamente igual y eso es algo que dice mucho de la obra. Pasa con los grandes. Con Miguel Mihura, la gente se ríe y sigue sin actualizarse. Aquí pasa lo mismo. Es cierto que hemos metido alguna mención pública nueva, pero en esencia es todo igual.

–La risa es el fruto de este espectáculo, una marca de la casa Ozores. ¿Es fácil hacer reír al público?

–Que va, es muy difícil. Con esta obra es muy fácil, pero es muy dificil tener una obra tan ingeniosa, que sea original... No es nada fácil hacer reír a la gente, por eso lo valoro tanto.

–¿Hace falta risa en esta España de hoy?

–Sí, claro. Hace falta mucha risa siempre, pero actualmente quizás más porque la gente está irascible con las cosas que pasan. Nos hace falta desconectar un poco. Lo importante es ir al teatro y pasar hora y media disfrutando. El humor es salud, al final.

–¿Sigue pensando que 'Papá Noel es una mierda'?

–(Risas) Sí, sí. Es una obra buenísima. La hice con los Goliardos, que son gente muy profesional y con la que disfruté muchísimo. 'Papá Noel es una mierda' es un espectáculo muy conocido en Francia, incluso hay gente que se sabe frases de memoria. Es un clásico.

–Pertenece a una larga estirpe de grandes actores de teatro. ¿Sobre el escenario es donde se siente más cómoda?

–El teatro tiene algo que no tienen otros formatos. En el escenario tienes al público al lado y su participación crea algo muy bonito. Es como una magia en la que todos nos divertimos. Eso no lo tiene la televisión o el cine, son medios muy fríos. Aquí cada noche es diferente.