Todas las facetas de Julio Juste, en el Hospital Real José María Rueda y Pablo Sycet, comisarios de la muestra, en el Hospital Real. / RAMÓN L. PÉREZ La muestra 'JJ Total', comisariada por Pablo Sycet y José María Rueda, ofrece una visión global de la obra del artista, fallecido hace un año JOSÉ ANTONIO MUÑOZ GRANADA Jueves, 15 noviembre 2018, 00:55

El 20 de octubre de 2017 era viernes. Cuando sonó el teléfono y Juan Antonio Villafranca, director del Instituto de América, pronunció al otro lado las palabras «Julio Juste ha muerto», pensábamos que no podía ser cierto. Pablo Sycet y José María Rueda tampoco se lo creyeron. Pero un año después, aún con la emoción en el pecho, cuelgan de las paredes del Hospital Real la primera gran muestra «antológica parcial», como la define Rueda, para recordar que Julio Juste, el artista que lo fue todo, sigue vivo. Hasta el próximo 10 de enero en el Hospital Real y hasta el 21 de diciembre en la Fundación Euroárabe. 'JJ Total' muestra una completa selección de obras pertenecientes a todas las etapas creativas del artista.

Pablo Sycet afirma que «a raíz de la muerte de Julio, decidimos que era necesario hacer una exposición de este tipo, que diera cuenta de las distintas dimensiones de su creatividad». Así, la muestra reivindica su papel como pintor, que era la rama del arte con la que él se sintió más identificado, y en la que estuvo ausente de la ciudad durante las últimas dos décadas de su vida. En cierta medida, la exposición que el artista preparó en el Palacio de los Condes de Gabia, y que no pudo ver inaugurada al morir en el mismo día en que iba a comenzar, pudo ser el reencuentro vital del artista con esta ciudad que le vio crecer artísticamente, y que fue, también, el escenario de algunas de sus rompedoras propuestas, como su criatura 'InCINEración', el Festival que creó y produjo en la Fundación Euroárabe.

«Hemos desplegado un discurso distinto y complementario de aquella muestra», afirma Sycet. «Mostramos una selección de obras fundamentales para entender su trayectoria, desde pinturas de gran formato a esculturas, diseño y series con técnica mixta». En total, son más de 120 obras en una exposición destinada a acercar la labor enciclopédica de Juste en el mundo del arte.

Mucho y bueno

Julio Juste fue capaz de hacer mucho, y hacerlo todo bien. Diseñador gráfico, promotor musical, 'alumbrador' de objetos del más diverso aspecto, escultor... Un pionero en muchos campos, entre ellos la creación de una existencia paralela en Second Life, el universo virtual al que dedicó en los últimos años de su vida muchas horas, y donde, por cierto, se inaugurará virtualmente una exposición en el día de hoy con algunas de las obras que creó para ese formato. Una vida paralela que fue el objeto de esa tesis doctoral leída en 2010 y que le ofreció grandes satisfacciones.

Julio Juste creaba más rápido que vivía, por eso contaba con cómplices en las diversas ciudades en las que se desarrollaba su actividad. En Madrid, fue Pablo Sycet uno de sus más directos colaboradores. También fue capaz de ser amigo más allá de las circunstancias, fueran estas felices o adversas. «Su inquietud fue tan impenitente, sembró tanto y tan certeramente, que no entiendo una vida sin su influencia. Ser compañero de estudio durante más de 30 años me forzó a un nivel de exigencia que no habría tenido de haber trabajado solo».

También aparecen en la exposición diversos trabajos de su faceta como ensayista, repartidos entre unas vitrinas que a duras penas son capaces de contener una trayectoria que supera a la muerte. De hecho, en la próxima película de Almodóvar, 'Dolor y Gloria', donde Juste iba a formar parte de la producción, aparecerá una de sus camisas portada por Pablo Sycet, quien finalmente se 'encajó' en su piel.

José María Rueda insiste en la importancia de Juste como «un creador coherente. «Todos los fenómenos que desarrolla tienen un componente intelectual. No se pueden fijar etapas en su producción, porque hace un continuo retorno a loso temas fijados en su juventud: las matemáticas -presentes en su serie 'Geometría especular', por ejemplo-, el compromiso, la investigación...». Un creador único que ahora se descubre en todas sus dimensiones.