La fábrica de la luz y el molino del tonto

GRANADA Sábado, 13 abril 2019, 00:33

Pinos Genil es, probablemente, uno de los pueblos que ha sabido conservar con mayor celo su idiosincrasia dentro del entorno capitalino. No tan masificado como su vecino Monachil, y a pesar de que para llegar a él hay un paseíto carretera de la Sierra arriba, mucho más unido a la capital que la mayoría de los pueblos a su alrededor. Ahora, un cuidado trabajo editorial coordinado por el pintor y diseñador Juan Vida, residente en la localidad, acerca al común de los ciudadanos la historia de un lugar tan único que podría estar en cualquier lado. 'Pinos Genil. Un recuerdo compartido' se presenta hoy a partir de las 20:00 horas, en la iglesia del pueblo, con la presencia del propio Vida, de los autores de los textos, y de algunos de los protagonistas de las casi 350 fotos que lo ilustran, sus hijos y sus nietos.

Reflexiona Juan Vida sobre este trabajo, y afirma que «siempre he trabajado con imágenes, y al hacerlo he pensado con frecuencia que hay fotógrafos que tienen más prestigio del que merecen, y fotografías que no son tan apreciadas como merecerían. Esas imágenes domésticas, encontradas en antiguos álbumes familiares, mal reveladas, mal cuidadas, tienen un valor incalculable en muchos casos». Fruto de la curiosidad por acercarse a ellas es este libro.

La génesis tuvo mucho de paciencia: «Empezamos a pedir esas fotos, porque al principio creíamos que iba a ser un volumen sin textos, solo con imágenes, tratadas profesionalmente, eso sí». Y entonces llegó el milagro de la construcción común:los pineros se entusiasmaron, y comenzaron a reconocer, en esas fotos que iban integrando el acervo que dio origen al libro, calles, casas, rincones, paisajes, personas. Empezaron a reconocerse, en definitiva, a sí mismos, a través de los recuerdos de la infancia o la juventud, de lugares que pisaron en el pasado y que hoy ya no están, o no están como estuvieron. «A través de una foto, de un instante, empezaron a reconsttuir su pasado», afirma el pintor Juan Vida.

Fruto de este empuje surgió la idea de incluir la historia contada de esos seres anónimos que aparecían en las fotografías, y de que no fuera un cronista erudito quien los pergeñara, sino los propios pineros. Y con esta premisa, se añaden una seriede textos que ahondan en las costumbres, en la vida doméstica, en los días grandes y en los pequeños, para trazar un retrato por escrito que acompaña a las imágenes.

El guion

«Había tres o cuatro argumentos principales: la fábrica de la luz, la de papel, el tranvía, el río... Pero a partir de ellos se ha construido un universo propio, reconocible en la vida de tantos pueblos que salieron de la guerra a principios de los años 40 y tuvieron que reconstruirse, o reinventarse, adaptándose al desarrollo. Unos perdieron su esencia, pero Pinos Genil no», afirma Vida. Y ello a pesar de que la construcción del pantano de Canales anegó no solo construcciones, sino parte de la historia de la localidad. Esa historia que le ocurre a las personas de carne y hueso.

El libro revela «la historia de las pequeñas cosas», comenta el pintor. El primer bar que tuvo teléfono, el primer coche que llegó al pueblo, los molinos, cómo la construcción del pantano hizo que los niños dejaran de poder bañarse en el río... Con este planteamiento, Pinos Genil simboliza a cualquier pueblo, a cualquier rincón de nuestro país con una historia para contar, lo que hace de 'Pinos Genil. Un recuerdo compartido', un documento de valor excepcional para entender nuestro pasado inmediato.

Un pueblo que se unió a la capital por el tranvía, un lugar clave porque allí bajaban «las mujeres a limpiar, los hombres a los talleres... Desde aquí bajaba el agua que se bebía en Granada», recuerda Juan Vida. La tirada inicial de la obra, 500 ejemplares, se convertirá en un objeto de coleccionismo, sin duda.