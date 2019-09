«Me extraña que la zambra no sea ya Patrimonio de la Humanidad» Mercé y Tomatito, esta noche en Granada. / JAVIER LIZÓN José Mercé, cantaor Mercé y Tomatito presentan esta noche en el Palacio de Congresos su último disco, 'De verdad', flamenco en estado puro para los aficionados granadinos JORGE PASTOR Granada Viernes, 27 septiembre 2019, 17:30

José Mercé y Tomatito retornan este viernes a Granada para presentar su último disco, titulado 'De verdad'. «Con que la gente disfrute la mitad que nosotros ya es suficiente», asegura Merced. La actuación será a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital.

–¿Qué significa para usted regresar a Granada?

–Granada es un templo del flamenco. Me encanta esta tierra.Me encanta la gente. Me encanta la ciudad. Disfruto mucho cada vez que vengo y espero que el público disfrute también de este concierto de Tomatito y mío. Espero que hoy el Palacio de Congresos esté hasta la bola.

–¿Está bien ponderado el protagonismo de Granada en la historia del flamenco?

–Granada tiene mucho que decir. Desde que se hizo el Concurso de Cante Jondo en 1922, impulsado por el gran Federico. A partir de ahí Granada es uno de los sitios más importantes en el mundo del flamenco.

–Muchos amigos por aquí...

–Granada es una ciudad de la que emigraron muchos flamencos, al igual que hicimos muchos de Jerez. En aquella época, en la que había malas comunicaciones, la alternativa había que tomarla en Madrid, como los toreros. Allí nos buscábamos todos la vida. Ahora, afortunadamente, cada cual puede vivir en su pueblo o su ciudad. Tengo grandiosos amigos granadinos porque hemos convivido mucho como Juan Habichuela, Pepe Habichuela, Enrique Morente... Era la época de los 'tablaos', de los años setenta. Lo pasamos muy bien y fuimos como una familia.

–La ciudad ha solicitado ya que la zambra sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Sería todo un golpe de efecto para garantizar el impulso al flamenco a la manera del Sacromonte...

–Sería maravilloso. Lo que me extraña es que ya no lo sea porque creo que la zambra es historia de la humanidad. Recuerdo, de chiquitito, escuchar siempre a esas gitanas del el Sacromonte. Creo que, más allá de la Alhambra y esos rincones maravillosos de esta ciudad, el que no conoce la zambra es como si no hubiera ido a Granada.

–A lo largo de su dilatadísima trayectoria usted ha actuado infinidad de veces en Granada. ¿Cuál sería ese sitio donde le gustaría cantar?

–Tuve la gran suerte de trabajar en la Alhambra en una ocasión. Creo que hemos sido dos o tres los cantaores que hemos actuado en ese monumento. Sí me gustaría hacer un gran concierto en el palacio de Carlos V.

–Nuevamente con su 'hermano' Tomatito. ¿Cómo está siendo este recorrido por España junto a él?

–La verdad es que estamos haciendo una gira maravillosa que nos está ocupando desde abril hasta diciembre. Hemos estado por toda España y también en el extranjero, en Marruecos e Israel. El año que viene seguiremos por Europa, Centroamérica y Sudamérica.

–¿Qué se encontrará la gente esta noche en el Palacio de Congresos?

–Se encontrará un concierto de flamenco donde Tomatito hará tres o cuatro toques en solitario. Yo haré cuatro o cinco cantes a la vieja usanza con el solo acompañamiento de la guitarra. Y luego empezaremos con el disco. Es un espectáculo de casi dos horas de duración. Tomate, el grupo y yo disfrutamos mucho. Con que la gente disfrute la mitad que nosotros ya es suficiente.

–'De verdad', que así se llama el disco, ¿es una reivindicación del flamenco más puro?

–Nosotros no reivindicamos nada, sino que hacemos las cosas como son. Y tratamos de recordar la época en que llegamos a los 'tablaos'.

–¿Se arrancará con algún tema más modernillo?

–El público manda. Lo que está claro es que no me puedo ir de ningún espectáculo sin hacer 'Aire', que ya se ha convertido en un himno de mi carrera.

–Supongo que le habrán preguntado por ello mil veces, pero no me resisto a hacerle la pregunta mil una. ¿Qué le parece la espectacular irrupción de Rosalía?

–Me parece fenomenal. Que cada uno haga lo que quiera. Lo que valga se quedará y lo que no se perderá.

–Lo que está claro es que el público, que es soberano, al final tiene siempre la última palabra...

–Por supuesto. Yo siempre digo que son los que más respeto, van a su taquilla y pagan su entrada. Hay que tener un respeto máximo al público.

–Usted es futbolero convencido y madridista hasta la médula. ¿Qué le parece la temporada que está haciendo el Granada? Por lo pronto ya se ha merendado al Barça...

–Me parece una maravilla lo que está haciendo el Granada. Está que quita el 'sentío'. Granada tiene que apoyar a su equipo al máximo.

–Le pongo en un compromiso. Granada-Real Madrid. ¿Cómo querría que fuera el resultado?

–La verdad es que me pillas (risas). Soy de siempre del Real Madrid, pero cuando juega con un club andaluz tengo mi corazón dividido.

