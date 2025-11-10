Una exposición revela el origen de los estudios de Medicina en Granada 'Curar, aliviar, confortar' se remonta cinco siglos atrás para contar cómo el actual edificio de la Curia acogió a los primeros galenos de Granada, y la evolución posterior de su aprendizaje

El actual Palacio de la Curia, antiguo Palacio Arzobispal, fue la primera sede de la Universidad de Granada y de la Facultad de Medicina, hace cinco siglos, y donde permaneció durante la mitad de su existencia, 250 años. La actual es la sexta sede de esta institución. En este edificio los primeros estudiantes de Medicina aprendieron a curar, o por lo menos a intentarlo. Porque la exposición que se puede visitar en esta sede hasta el 7 de enero lleva por título 'Curar, aliviar, confortar', tres actividades que, según el médico y comisario de la muestra, Miguel Guirao, son igualmente importantes en el trabajo del médico, algo que, a pesar de la carga de trabajo que estos a veces soportan, nunca deberían olvidar. Más de una veintena de piezas, entre obras de arte, documentos, libros y reproducciones a escala integran una muestra que ofrece no solo a médicos, sino a cualquier persona, la posibilidad de conocer por qué Granada tiene hoy un papel tan importante en la formación de estos profesionales.

La exposición cuenta con el impulso y apoyo de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Facultad de Medicina. A través de las obras expuestas y sus cartelas, se cuenta, por ejemplo, que fue el 7 de diciembre de 1526 cuando fue emitida una Cédula Real para la fundación, entre otros, de un estudio general del que surgió nuestra Universidad. Años más tarde, se incorporó como médico a su corte Andrea Vesalio, considerado el fundador de la anatomía moderna. Sus descubrimientos supusieron un cambio radical en la enseñanza de la Medicina. Uno de los no muchos ejemplares originales del tratado que escribiera, 'De humani corporis fabrica', se conserva en el Seminario Mayor de San Cecilio, y ha sido cedido para la muestra. Es curioso observar cómo el bruselense dibujó una anatomía muy similar a la que conocemos hoy.

Guirao destaca que en la lista de estudios originales de la Universidad no figuraban los de Medicina, sin embargo, debido a la larga e importante tradición médica árabe granadina –que entronca con Averroes– esta facultad sería una de las cuatro mayores originarias de nuestra Universidad a partir de 1532. Una de las obras que encabezan la exposición es la archiconocida 'Toma de Granada' de Francisco Pradilla. Y aquí viene una de las curiosidades de esta. «El modelo utilizado para representar a Boabdil fue Benito Hernando de Espinosa (1846-1916), originario de Guadalajara en aquel tiempo catedrático de Terapéutica de nuestra Facultad de Medicina en su tercera sede (1854-1887), situada junto al Hospital de San Juan de Dios, cerrando su tercer patio. Casi podríamos decir que Boabdil fue profesor de la Facultad de Medicina de Granada», afirma con humor.

También forma parte del catálogo de la muestra una copia facsímil de la bula papal que fundó la Universidad, a la que, como destaca Guirao, «el pontífice quiso colocar a la altura de Bolonia, París, Salamanca y Alcalá de Henares». Es curiosa, igualmente, la motivación fundacional: «Para ahuyentar las tinieblas de los infieles, esta universidad fue fundada por mandato del cristianísimo Carlos, siempre augusto rey de las Españas, con trabajo e industrias del ilustrísimo y reverendísimo Don Gaspar de Ávalos», quien por entonces era arzobispo de Granada. Esta exposición de razones quedó grabada para siempre en los ventanales de la Curia, donde hoy se conserva.

El milagro de la tecnología ha hecho posible que un equipo en el que ha participado la profesora María del Carmen Vílchez –junto con la directora del Centro Cultural del Arzobispado, Ana Franco, ambas comisarias también de la exposición– realice un escaneo completo del edificio, lo que ha permitido, en base a la documentación preexistente, conocer dónde exactamente se impartían las enseñanzas de Medicina. «No había aún teatro anatómico, ya que las enseñanzas que se impartían se basaban en los trabajos de Galeno e Hipócrates».

El libro de actas, que también pueden observar los visitantes tiene una gran cantidad de curiosas anotaciones. El primer apunte es de 19 de mayo de 1532. El 18 de septiembre de ese año se incorporan los primeros profesores de Medicina, los doctores Mexía y Montaña. Al año siguiente, sale el primer doctor en Medicina, de apellido Ortiz; Francisco de Ávila es el primer bachiller, y Hernando de Jaén, el primer licenciado.

En cuanto a las obras de arte se refiere, destacan algunas como el retrato de Juan Crespo Marmolejo, pintado en torno a 1675 por Juan de Sevila, o el retrato de Gaspar de Ávalos, pintado en el primer tercio del siglo XVII por Pedro de Raxis. Ambos fueron grandes benefactores de la universidad naciente. Concretamente, Crespo Marmolejo dejó toda su dote para que se pagaran ocho cátedras, lo que, de hecho, supuso una refundación del centro académico. De esas, tres fueron para estudios de Medicina. En la exposición se puede observar con detalle cuál era el 'plan de estudios' de dichas cátedras. Ávalos, por su parte, era el arzobispo de Granada cuando se fundó la institución académica. Dos siglos y medio después, otros prelados, Pedro Antonio de Barroeta y Antonio Jorge Galván, fueron responsables del traslado del centro académico al Colegio de San Pablo, su segunda sede.

