Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Participantes del curso en la finca de Francisco Porcel en Lugros Ideal
Toros

Éxito de la primera edición del Curso de Aficionados Prácticos

El pasado fin de semana alumnos procedentes de Algeciras, Valladolid, Málaga, Jerez, Toledo y Granada tuvieron la oportunidad de aprender nociones básicas de toreo de la mano del diestro Marcos Linares

María Dolores Martínez

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

El presidente del Club Taurino Universitario de Granada, Emilio Vicena, se muestra feliz y sorprendido por el gran resultado de la primera edición del Curso ... de Aficionados Prácticos, celebrado el pasado fin de semana en la Monumental de Frascuelo y la ganadería de Francisco Porcel en Lugros. La convocatoria ha superado, incluso, «todas nuestras expectativas». De ahí que sus miembros se planteen ya una segunda edición en un futuro próximo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  4. 4

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  5. 5 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  6. 6 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  7. 7 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  10. 10 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Éxito de la primera edición del Curso de Aficionados Prácticos

Éxito de la primera edición del Curso de Aficionados Prácticos