Éxito de la primera edición del Curso de Aficionados Prácticos

El presidente del Club Taurino Universitario de Granada, Emilio Vicena, se muestra feliz y sorprendido por el gran resultado de la primera edición del Curso ... de Aficionados Prácticos, celebrado el pasado fin de semana en la Monumental de Frascuelo y la ganadería de Francisco Porcel en Lugros. La convocatoria ha superado, incluso, «todas nuestras expectativas». De ahí que sus miembros se planteen ya una segunda edición en un futuro próximo.

Tras agotar un mes antes las 20 plazas disponibles para el curso y verse obligados a abrir una lista de espera, el viernes se dieron cita en el coso capitalino un grupo de alumnos procedentes de Algeciras, Valladolid, Málaga, Jerez, Toledo y Granada. En esa primera jornada los participantes recibieron obsequios por parte del club y tuvieron una primera toma de contacto con los trastos de torear, el ruedo y las distintas dependencias de la Monumental de Frascuelo.

El diestro Marcos Linares, maestro por partida doble durante todo el curso, fue el encargado de impartirles una primera lección general. En ella se acercaron a nociones básicas de toreo para que empezaran a familiarizarse con los trastos, la forma correcta de cogerlos y acercarse a todas esas emociones que sienten los profesionales que pisan el albero.

Durante la mañana del sábado, los alumnos se distribuyeron en grupos y parejas para torear de salón y entrar al carretón con banderillas y estoque. El domingo por la mañana llegó la parte práctica en la finca granadina de Francisco Porcel, donde los alumnos probaron los conocimientos adquiridos ante dos vacas del citado hierro.