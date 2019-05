«Granada es una ciudad que tiene mucho que contar a través de la danza» Eva La Yerbabuena, en uno de los momentos de 'Cuentos de azúcar'. / ERREGIRO Eva La Yerbabuena | Bailarina y coreógrafa Ganadora de 10 premios Max de Artes Escénicas, el último hace unos días por 'Cuentos de azúcar', inspirado por la voz de la japonesa Anna Sato JORGE FERNÁNDEZ BUSTOS Granada Miércoles, 29 mayo 2019, 01:48

Recientemente galardonada con el Premio Max a la Mejor Intérprete de Danza por su espectáculo 'Cuentos de Azúcar', Eva La Yerbabuena aúna en su trabajo habitual creatividad, disciplina y talento. Además de estar en el Festival de Música y Danza, dirige la coreografía del espectáculo 'Lorca y la pasión', que este verano podrá verse en los jardines del Generalife.

–Acapara ya diez premios Max. ¿No teme que se convierta en una rutina?

–No, nunca he pensado que esto pueda convertirse en una rutina. Nunca lo he llegado a pensar y creo que a lo mejor no me dé tiempo en esta vida a tener tantos premios Max como intérprete femenina como para tener ese temor… Aunque sí me hubiese encantado que le hubiesen dado este Max a la composición musical o al diseño de luces o al diseño de vestuario, porque me parece que es algo maravilloso.

–El premiado entre los hombres es Daniel Doña, también granadino. ¿Cómo ve el baile en nuestra ciudad?

–Maravillosamente bien. No solo por Daniel Doña, que se acaba de llevar Max al Mejor Intérprete de Danza masculino, sino también Manuel Liñán, que también tiene Max, o Patricia Guerrero, que ha estado nominada junto a mí. Creo que Granada es una ciudad que tiene mucho que contar a través de la danza, que tiene a gente muy potente en este sector. Algunos que han pasado, pero otros muchos que siguen vivos, que están ahí, que son figuras. Hay gente que aún está en el camino, pero llegará. Pienso que Granada es una ciudad que ha dado mucho en el baile.

–¿Se siente en parte embajadora de su patria chica?

–Creo que todos de alguna manera llevamos tatuado en el alma la ciudad que nos vio crecer, aunque no piensas en todo momento que eres embajador, por lo menos por lo que a mí respecta. Te sientes súper orgulloso de que la gente sepa que eres de Granada, igual que me siento súper orgullosa de haber vivido más de la mitad de mi vida en Sevilla.

–El premio en concreto ha recaído por su obra 'Cuentos de Azúcar'. ¿Qué le llevó a componer una obra de claro carácter oriental?

–A mis manos llegó un cedé con una voz maravillosa, que vais a poder escuchar el día 26 de junio en el Festival de Música y Danza de Granada. A mí me atrapó y ella es, digamos, la persona que encendió la chispa de la inspiración y provocó en mí el pensar que Japón ha dado mucho el flamenco, ha hecho mucho por el flamenco, nos tienen muchísimo respeto, muchísima admiración… Después de haber montado esta obra me siento orgullosa porque creo que ellos se merecen de alguna manera que nos interesemos por su cultura, al igual que ellos lo hicieron en su momento por la nuestra. Quien ha provocado esta creación ha sido Anna Sato; su voz es la que realmente me ha llevado a hacer esta creación.

–'Cuentos de Azúcar' viene al Festival. ¿Este galardón influye de alguna forma en el modo de presentar la obra?

–Tanto si tienes un reconocimiento como si no lo has recibido no creo que influya en que la actuación se represente mejor o peor, o sea, las ganas son las mismas. Que sea un espectáculo que ha recibido, en este caso un premio Max, pues con mucha mayor alegría. Me parece estupendo sobre todo para el Festival de Música y Danza que confió en su momento en el espectáculo antes de recibir este premio y que ahora estarán contentísimos de tener un espectáculo que ha recibido un premio Max, pero nuestras ganas de disfrutarlo y de compartirlo siguen siendo las mismas.

–¿Cree que es necesario que los artistas granadinos que están fuera traigan sus propuestas a Granada periódicamente?

–No solamente a Granada sino por todo el mundo. Es muy necesario para los artistas que tengamos la oportunidad de traer nuestras propuestas a Granada, que se confíe en nosotros y que podamos exponer nuestra imaginación y nuestra creatividad en el Festival de Música y Danza, en el teatro Isabel la Católica, en el auditorio Manuel de Falla, en los espacios que hay en Granada que están de alguna manera preparados para la danza.