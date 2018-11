«En mi estilo hay canción, jazz y músicas del mundo» El músico italiano Joe Barbieri estará hoy en Granada. / PROMOCIONAL Entrevista a Joe Barbieri, cantante y compositor | El napolitano ofrecerá esta noche en Granada su único recital en España, en el que presentará su nuevo disco 'Origami' JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Jueves, 8 noviembre 2018, 01:43

Joe Barbieri (Nápoles, 14 de diciembre de 1973) es una anomalía fascinante. Un outsider, que moviéndose en los márgenes de la industria ha sabido construirse un recorrido personal tanto en Italia como en el extranjero, y que ha conseguido además concitar en torno a sí el aprecio de colegas, crítica y público. Amigo de todos, y con un estilo único a camino entre el smooth jazz y el cool jazz, la bossa nova, la canción italiana y la francesa, la música de Barbieri posee una riqueza no solo musical, sino lingüística y literaria y siempre en plena disposición a la belleza.

Entre sus discos cabe destacar 'Chet Baker lives!' de homenaje al trompetista (y cantante), y 'Origami', su grabación más reciente, para la que ha contado con la colaboración de Paolo Fresu. Su concierto de esta noche en Granada es el único que va a dar en España.

-Autor, compositor... no es frecuente en el jazz un instrumentista que canta al mismo tiempo...

-Bueno, la voz para mí es un instrumento, de hecho la herramienta principal que tengo; que desafortunadamente, sin embargo, es monofónico, así que necesito la guitarra para dar a la voz una entorno en la que pueda moverse, expresarse. Entonces digamos que... toco dos instrumentos al mismo tiempo! (sonrisas).

-Viene a un festival de jazz, ¿qué relación tiene con el jazz?

-No soy un músico de jazz, los verdaderos músicos de jazz son otros, y respeto mucho a los puristas del género. El jazz es un oyente, un usuario apasionado, humilde y atento. Sin embargo, si no soy un músico de jazz, ni siquiera soy un cantautor, mi género no es el pop. O al menos no solo porque también me encantan el fado, el son, el tango, la ópera, la chanson française, el flamenco, por supuesto, y miles de otras variaciones posibles de la música.

Con el tiempo, escribiendo música y tocándola, en mis manos llegó a crear un estilo que une la canción, el jazz, la música del mundo. En mis canciones hay cada uno de estos componentes, tres elementos que se combinan y que me da mucho placer tocar.

-¿En qué se nota que es napolitano?

-En la música sin duda en la actitud melódica. La canción napolitana fue durante mucho tiempo la «canción italiana». Al cantar canciones como 'Torna A Surriento' o 'Dicitencello Vuje' me siento extremadamente orgulloso de haber 'chupado' de mi tradición este hábito de escribir arias, melodías líricas, profundas, cantables. En ella reside toda la generosidad de mi tierra, toda la belleza de mi sur.

-Leí que le acompañan en las grabaciones y lo mejor del jazz italiano, que vive un buen momento internacional, ¿no?

-El jazz italiano está en un momento realmente fantástico, mi país en este momento está lleno de increíbles talentos. Y debo decir que, afortunadamente para mí, la música que escribo parece prestarse mucho a ser interpretada por músicos de jazz, por esta razón a lo largo de los años muchos de los mejores músicos de jazz han encontrado un hogar en mis discos: desde Stefano Bollani hasta Paolo Fresu , desde Fabrizio Bosso a Nicola Stilo.

-¿Conoce la escena española?

-Por supuesto que sí.

Colaboraciones

-¿Algún nombre con el que le gustaría colaborar?

-Muchos, me intrigaría, por ejemplo, poder hacer algo con Chano Domínguez. Pero la escena española, a diferencia de la italiana que absorbe menos que la cultura popular, también es extremadamente rica en artistas que tienen un pie en el jazz y otro en el flamenco, y siguiendo mi actitud personal, ese espacio es un terreno que me intriga particularmente. Entre mis amigos personales está Javier Limón, con él a menudo hablamos de un proyecto común que se implementará algún día. Y luego me gustan mucho Buika, Silvia Pérez Cruz o Martirio. Sin olvidar a dos de mis queridos amigos con los que ya he trabajado y con los que volvería a trabajar hoy: La Shica y Luz Casal.

-¿Cómo será su show en Granada?

-Me gustaría que fuera como una noche con amigos, en la que algunos cogen los instrumentos y comienzan a tocar para otras personas que están en casa. El espíritu de mis conciertos es a menudo este: algo muy íntimo. Para rendir homenaje a su país, me gustaría agregar algo en español al repertorio, ya tengo un par de ideas.