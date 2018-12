El espectáculo de la divulgación científica en diez minutos Leticia Puerta, a la izquierda, durante su charla de diez minutos en Desgranando Ciencia 5. / RAÚL CONSTÁN Desgranando Ciencia 5 acerca la investigación a todos los públicos con charlas de diez minutos en las que se utiliza desde dibujos a Harry Potter o Dios ANDREA G. PARRA GRANADA Sábado, 15 diciembre 2018, 02:02

Unas notas musicales puso en el escenario Rocío Sánchez con su coral relativista. Una patrulla de élite contra el cáncer mientras habla del sistema de ganglios linfáticos y la inmunoterapia. Harry Potter para detallar cómo hacer para no abusar de los antibióticos. Una doctora empeñada en poder recetar, en la tarjeta sanitaria como se incluye cualquier antibiótico, ejercicio físico, que refuerza el sistema inmunológico y tiene beneficios psicológicos. Y eso solo fueron algunos ejemplos, que despertaron aplausos y sonrisas.

La primera jornada de Desgranando Ciencia 5 fue todo un espectáculo en el más amplio sentido de la palabra. A propios y extraños dejó con la boca abierta la pericia de investigadores y divulgadores para llevar sus mensajes científicos al público en general. Por no faltar no faltó hasta un Loki, un dios perteneciente a la mitología nórdica. Se descubrió cuando el biólogo Álvaro Bayón se quitó la gabardina y el sombreo. Iba totalmente caracterizado. Antes y después hizo un discurso -con toda la carga interpretativa que se pueda imaginar, como si estuviera interpretando el Ser o no ser de Shakespeare- sobre las veces que se ha jugado a ser Dios. «Un científico hace Ciencia», sentenció después de hacer un repaso de hitos históricos en la «manipulación» y avances científicos.

Bayón, que trabaja en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), fue un show, despertó los aplausos de los presentes en el aula magna de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada (UGR), donde se desarrolla hasta hoy el evento Desgranando Ciencia. Durante estos días 150 investigadores y divulgadores científicos acercan sus investigaciones a todo el público (las puertas están abiertas para universitarios y sociedad en general). Exponen sus trabajos y crean nuevas preguntas y curiosidades en el público presencial y en las redes sociales.

Combatir los pulgones

Carmen Gómez, doctora, fue la encargada de defender las bondades del ejercicio físico y la necesidad de no abusar de los medicamentos. Carmen Robles, que tituló su charla de diez minutos con la gráfica frase 'Pastora de pulgones', habló de su investigación para combatir esas plagas. En este evento científico se están tratando temas de todas las áreas de conocimiento; desde las tumbas a los neutrinos, la comida o los fármacos, entre otros.

Este viernes por la mañana algunos aprendieron, por ejemplo, como los exosomas han pasado de basurero a mensajeros del cáncer. Lo explicó Cristina Gómez. Jesús Sánchez, con sus dibujos, versó su charla sobre 'Espabilando a nuestras tropas: la inmunoterapia contra el cáncer'. Y hubo tiempo hasta para llegar a debatir sobre las consecuencias de la obesidad.

Algunos aprendieron cómo los exosomas han pasado de basurero a mensajeros del cáncer

El evento lo ha organizado la Asociación Hablando de Ciencia y cuenta con la colaboración de varias organizaciones, entre ellas la Fundación la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt). Óscar Huertas, coordinador del programa, fue el encargado de presentar a los investigadores y comunicadores. Para hoy sábado quedan muchas charlas, de diez minutos todas. Participarán Clara Grima, José Ramón Alonso, Laura Morán, Ramón Nogueras, Javier Burgos o Raquel Sastre, entre otros.

Durante tres días, comenzaron las actividades el jueves, el hall y el aula magna de la Facultad de Ciencias acogen actividades para todos los públicos: talleres infantiles y de adultos con demostraciones científicas, concursos, cursos formativos, mesas de experimentos y encuentros con expertos. Destaca la celebración de la segunda edición de la Feria del Libro en el que cinco editoriales exponen sus ejemplares científicos y de divulgación.

Líquido milagroso

Este viernes, en el hall de la Facultad de Ciencias, el catedrático de Química Inorgánica de la Universidad granadina, Juan Niclós, hacía desaparecer determinadas manchas con el líquido milagroso, una combinación de vinagre y agua oxigenada. Otros divulgadores demostraban como el corcho -envoltorio blanco que va en cualquier caja para proteger lo que haya dentro- se convertía en pegamento al echarle acetona. En un panel se detallaba, además, todos los secretos de la tinta invisible o cómo hacer para no romper huevos. La respuesta está en el vinagre. Otras preguntas más fueron: ¿Fluorescencia en tu gin tonic? ¿Hielo caliente? ¿Es posible? Los investigadores tienen las respuestas y la están argumentando en Desgranando Ciencia 5.

«¿La Ciencia ha prometido la felicidad? No lo creo. Ha prometido la verdad y la cuestión es saber si con la verdad se conseguirá algún día la felicidad» (Émile Zola). Este tuit, que hacía referencia a la frase de Zola, se mezclaba con todos los que este viernes se escribieron sobre este evento, que explica y que crea más interés por saber. A pensar. Para las personas que no puedan acudir al evento, hoy sábado podrán, de nuevo, seguirlo a través de las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram con el hashtag #Desgrana5. Además, la actividad de clausura del programa correrá a cargo de PDICiencia, un proyecto en el que un grupo de personas con discapacidad intelectual se convierten en youtubers científicos que ofrecerán una sesión en directo.