Espacio Márgenes acoge el 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros
'Breviario de mente' es «una maravillosa rareza» en la bibliografía de uno de los poetas granadinos más importantes de su generación
Ideal
Martes, 28 de octubre 2025, 17:38
El local Espacio Márgenes acoge el próximo 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros. 'Breviario de mente' es una maravillosa ... rareza en la bibliografía de Carmelo Sánchez Muros. Es el libro que nadie esperaba, tanto por su fondo como por su forma.
Poesía y relato breve se dan la mano para recorrer este sinuoso camino de humor y tragedia. Aquí nada es lo que parece, y detrás de cada verso, cada frase e incluso cada chanza, puede esconderse una inesperada verdad sobre la condición humana.
Lo sutil y lo grotesco, el absurdo y la elegancia, el surrealismo y la risa... Cada página es un compendio imposible de estas y otras muchas condiciones.
Es cierto, Breviario de mente es el libro que nadie esperaba, pero también el que ya nadie podrá olvidar.
¿Por qué? Porque sin duda nos encontramos ante una de las obras más valientes de Carmelo Sánchez Muros.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión