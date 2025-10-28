Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Espacio Márgenes acoge el 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros

'Breviario de mente' es «una maravillosa rareza» en la bibliografía de uno de los poetas granadinos más importantes de su generación

Ideal

Martes, 28 de octubre 2025, 17:38

El local Espacio Márgenes acoge el próximo 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros. 'Breviario de mente' es una maravillosa ... rareza en la bibliografía de Carmelo Sánchez Muros. Es el libro que nadie esperaba, tanto por su fondo como por su forma.

