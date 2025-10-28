Espacio Márgenes acoge el 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros

El local Espacio Márgenes acoge el próximo 30 de octubre la presentación del nuevo libro de Carmelo Sánchez Muros. 'Breviario de mente' es una maravillosa ... rareza en la bibliografía de Carmelo Sánchez Muros. Es el libro que nadie esperaba, tanto por su fondo como por su forma.

Poesía y relato breve se dan la mano para recorrer este sinuoso camino de humor y tragedia. Aquí nada es lo que parece, y detrás de cada verso, cada frase e incluso cada chanza, puede esconderse una inesperada verdad sobre la condición humana.

Lo sutil y lo grotesco, el absurdo y la elegancia, el surrealismo y la risa... Cada página es un compendio imposible de estas y otras muchas condiciones.

Es cierto, Breviario de mente es el libro que nadie esperaba, pero también el que ya nadie podrá olvidar.

¿Por qué? Porque sin duda nos encontramos ante una de las obras más valientes de Carmelo Sánchez Muros.