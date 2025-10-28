Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Eskorzo, en Berlín. Ideal

Eskorzo recorre Europa de punta a punta en 23 conciertos

Para el año 26 el grupo tiene previsto un doble álbum llamado 'Amistades' con colaboraciones de artistas nacionales e internacionales

Juan Jesús García

Martes, 28 de octubre 2025, 23:46

Comenta

A Lorca le quedó maravillosamente premonitorio señalar que la única salida de la ciudad era por el cielo, pues lo cierto es que numerosos artistas ... han podido llevar volando sus talentos por el mundo, y desde hace años. Desde California a Pekín, India, Australia, Sudáfrica o Japón, los músicos granadinos de pop, rock, folk o jazz se han dejado escuchar ante públicos de otras y muy diferentes culturas. Hace algunos años este periódico ya realizó un informe sobre la exportación de músicos granadinos, que podía ser actualizable en una segunda entrega. Granada sigue llenado el mundo de música. Sin ir más lejos, estos meses de octubre y noviembre el grupo Eskorzo está haciendo un final de gira intenso y extenso, con 23 conciertos a presión recorriendo Suiza, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Hungría, Portugal y Austria...

