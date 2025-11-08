Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafaela Carrasco. J. F. B
Crítica

La esencia desnuda de Rafaela Carrasco inaugura Andalucía-Flamenco

Jorge Fernández Bustos

Sábado, 8 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

La noche del viernes, 7 de noviembre, en el Teatro Alhambra, se inauguró el ciclo anual Andalucía-Flamenco, impulsado por la Junta de Andalucía, con ... la presentación de 'Creaviva', la última obra de la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco. Más que un simple espectáculo, la función fue un manifiesto artístico, una declaración de intenciones sobre el flamenco contemporáneo que descansa sobre los pilares de la personalidad arrolladora, la originalidad, un minimalismo revelador y capacidad de transmisión emocional fuera de dudas.

