La escritora Naira Marco consigue el II Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala

El Palacio Alcázar del Genil, en Granada, acoge este viernes la ceremonia de entrega del II Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala, convocado por ... la Fundación Sierra Elvira en colaboración con la Fundación Francisco Ayala y Ediciones Traspiés, y que ha recaído en la escritora canaria Naira Marco (La Laguna, 1975) por su obra 'Una isla dentro de la isla'.

Según ha informado la Fundación Sierra Elvira en una nota de prensa, el jurado ha indicado que esta obra ha destacado por la «construcción de un relato metaficcional a modo de cajas chinas que reflejan la historia de un fracaso desde un sentido onírico y beckettiano». De este modo, 'Una isla dentro de la isla' narra la estancia de una escritora novel, a modo de diario, en una isla inhóspita a la que ha sido invitada misteriosamente con la misión de escribir una novela.

La convivencia con sus genuinos habitantes y la observación de un entorno nada peculiar la llevan a enfrentarse a la obsesión persistente de un amor imposible del pasado, a su crisis creativa y a reflexionar sobre su identidad. Su estilo se caracteriza por una prosa precisa, atmósferas sugerentes y un equilibrio entre lo real y lo simbólico.

El galardón está dotado con un cheque de 6.000 euros y la edición de la obra en la editorial Traspiés. Se incorpora, además, en esta segunda edición, la entrega de una obra artística conmemorativa diseñada por el escultor Balbino Montiano. Esta distinción será otorgada también al ganador de la primera edición, Antonio Tocornal, reconociéndole, asimismo, su contribución al espíritu del certamen como prestigioso autor de novela corta ampliamente galardonado.

El propio Antonio Tocornal es, además, quien presenta la novela ganadora de esta segunda edición como invitado especial. El jurado que otorgó el premio estuvo presidido por la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada y catedrática de Literatura Hispanoamericana, Ana Gallego.

Completaron el tribunal Carmen María Pujante Segura, catedrática de Literatura Española de la Universidad de Murcia; Cristina Pérez Valverde, catedrática de Didáctica de la Lengua de la UGR; Miguel Ángel Contreras, poeta y profesor de Literatura; Pedro Ruiz-Cabello, profesor, escritor y patrono de la Fundación Sierra Elvira; Miguel Ángel Cáliz, escritor y editor de Traspiés, y Manuel Gómez Ros, director de la Fundación Francisco Ayala. Emitió su fallo el pasado 29 de mayo, tras deliberar entre seis novelas finalistas seleccionadas de un total de 800 manuscritos enviados por autores hispanohablantes de 28 países.

Creado en 2023, el Premio Internacional de Novela Corta Francisco Ayala nació con el propósito de dar realce a un género arriesgado como la novela corta, a camino entre la novela y el cuento, contribuyendo a su fortalecimiento, así como al de rendir homenaje al legado del escritor granadino, uno de sus máximos exponentes. Su fundamento se halla en los valores de promoción de la cultura, las artes, las ciencias y la acción social que inspiran la labor del filántropo Marcos Antonio Lamolda Palacios, fundador de la Fundación Sierra Elvira.