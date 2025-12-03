Enrique Sánchez (Los Escarabajos): «En Los Beatles no hay ciencia, sino arte»

El XXXV (sí, 35 años lleva ya) 'Homenaje Anual a The Beatles' vuelve a Granada con Los Escarabajos, como siempre, abanderando la beatlemanía ilustrada. En ... esta ocasión se acumulan las efemérides en cifras redondas: cuarenta y cinco años del asesinato de John Lennon, y sesenta de las publicaciones de los álbumes 'Help!' y 'Rubber Soul', así como la de histórica visita de Los Beatles a Madrid y Barcelona. Como ya es habitual en las últimas visitas, Los Escarabajos presentan algún invitado, en este caso el neoyorkino Jan Britten Owen, otro de los músicos que ha dedicado su vida a mayor gloria de los Fab Four. El Plantabaja el viernes será nuestra 'Caverna'.

- Empecemos por la teoría antes de ir a la práctica ¿qué tal está funcionando su libro 'Por un penique de fresas (La semilla española del disco que cambió a Los Beatles'?

- Pues mucho mejor de lo que humildemente esperaba. En enero de 2024 alcanzó el segundo puesto de «Los más vendidos en Historia de la música y crítica» de Amazon, lo he presentado en todas las capitales andaluzas amén de otras ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Segovia, Valladolid... y ya va por su segunda edición.

- Y usted que es Químico y Farmacéutico ¿Cuál es la fórmula magistral de este grupo para que 45 años después de la desaparición de John Lennon sigamos hablando de ellos?

- Me temo que no hay ciencia, sino arte, y me acojo a la frase lapidaria que he dicho tantas veces: «Los Beatles han escrito el abecedario de la música popular contemporánea, la que ha trascendido desde la prodigiosa década de los años sesenta». La razón es que tuvieron el talento necesario para hacerlo, encontrándose en el lugar y el momento adecuados dentro de una coyuntura histórica, social y cultural favorable.

- Que es además es el aniversario de sus dos únicas actuaciones en España en 1965…

- Al margen del 60 aniversario de 'Help!' y 'Rubber Soul', álbumes que Los Escarabajos peinaremos en nuestro repertorio, está en efecto el de la visita del cuarteto a nuestro país con dos conciertos memorables en las plazas de toros de Madrid y de Barcelona. A éstos ya dediqué un libro, 'Olé, Beatles!', que llegó a venderse hasta en Japón, y ahora habrá que hacer referencia obligada a ellos.

- Por cierto, al final el disco de las grabaciones en Madrid era falso, ¿no?

- ¿Alguien aún lo duda? Recuerdo que me pidieron un análisis exhaustivo de aquel pastiche para la revista del club oficial de los Fab Four en España, 'The Beatles'' Garden'. Y, tema por tema, localicé todas las fuentes que se habían utilizado para montar semejante mentira.

- Pero todo lo que tocan, aunque sea tarde y mal, se convierte en oro: anda por los 150 € el vinilo fake…

- Sin palabras. Yo, que me considero coleccionista profesional, prescindí como es lógico de él. ¡Hay que ser masoquista para caer en eso!

- La gira pasada trajo a Javier Parisi, gemelo que no hermano de Lennon, ¿alguna anécdota por la calle?

- Incontables, aunque más que lo que hayamos podido experimentar en público con Javier, queda lo vivido de puertas para adentro. En los hoteles, cuando abrías los ojos por la mañana y creías haberte despertado con John Lennon; en los viajes, saboreando el problema del «espacio» del que hablaban los propios componentes de The Beatles cuando iban de gira; en los ensayos, cuando creíamos estar en los mismísimos estudios Abbey Road con uno de ellos. Daba miedo.

- Óigame, en Sevilla hacen una 'Jam Session Beatle'… La idea es buena y divertida ¿la van a exportar a las 'colonias andaluzas'?

- Mi hijo, por nombre artístico Kike Sanz, se ha especializado en dirigir jams a todos los niveles y he aquí el fruto de su trabajo. Se lo plantearé.