Una empresa granadina regala 'Una noche mágica' a los niños ingresados en el Hospital La Paz de Madrid La agencia de comunicación audiovisual, TwinClick, organizó la segunda edición de este evento que llevó a este centro sanitario a Roberto Leal, Ernesto Sevilla y todo el elenco de la película 'Sin Cobertura'

Un día que no olvidarán, así quedará en el recuerdo la tarde del 2 de septiembre para todos los pequeños y pequeñas que se encuentran ingresados en el Hospital La Paz de Madrid, ya que, por unas horas, este centro sanitario viajó en el tiempo y volvió a la época medieval.

¿Cómo encontraron la máquina para viajar al pasado? Para esta aventura, la Asociación de Cirugía Pediátrica y la empresa granadina TwinClick organizaron un evento en el que no faltó detalle alguno, con multitud de juegos para los niños, familiares y demás asistentes, presencia de las principales cadenas de comida del país que ofrecieron aperitivos y cena a los presentes, la proyección de una película que llegó a los cines hace escasos días, así como la posibilidad de poder pasar un rato cercano junto algunas de las estrellas de la televisión y el cine español.

Esta cita se trató de la segunda edición de 'Una noche mágica', preparada por la agencia de comunicación audiovisual granadina y que volvió a reunir a cientos de personas en la plaza del Hospital La Paz para pasar un rato más que agradable entre familia y amigos.

Junto a AtresMedia cine, la asociación cirujana y TwinClick llevaron al centro sanitario la proyección de la película 'Sin Cobertura', estrenada el pasado 22 de agosto en cines y protagonizada por Ernesto Sevilla, Alexandra Jiménez, Amaia Miranda y Aimar Miranda y contando, también, con la presencia de Pepe Viyuela o Salva Reina, entre otros.

Un elenco de actores que acudió al Hospital La Paz y que estuvo junto a todos los pacientes, profesionales sanitarios y asistentes a esta cita, pasando un rato que, a muchos, les hizo salir de rutinas un tanto más difíciles. No obstante, no estuvieron solos, sino que la presentación del evento corrió a cargo de Roberto Leal que, al igual que los protagonistas de la película, también pasó buen rato charlando con todos los que acudieron allí y tomándose fotos con los presentes.

La película proyectada, 'Sin Cobertura', cuenta el viaje en el tiempo de una familia que, tras el deseo de una niña de que su familia deje de estar pendiente del móvil, es transportada a la Edad Media. Es por ello que toda la plaza del Hospital La Paz se ambientó como si los presentes hubieran viajado en el tiempo a la época medieval, con multitud de personas ataviadas con trajes típicos y con puestos decorados al más puro estilo de aquellos años.

Esta actividad se enmarcó dentro de la labor de concienciación que la Asociación de Cirugía Pediátrica lleva a cabo para concienciar sobre las enfermedades del tórax en los niños. De esta manera, su equipo principal, conformado por el cirujano Carlos de la Torre y los granadinos Pedro Pérez y Mariana Fernández-Alonso, realizan numerosos trabajos a lo largo del año para la divulgación de conocimientos entre los profesionales sanitarios y la visibilización de las afecciones que padecen muchos pequeños y pequeñas a través de eventos como este.

Así, en este sentido, para lograr sus objetivos en esta alianza conformada, Carlos de la Torre pone los extensos conocimientos en la materia sanitaria que ha ido acumulando a lo largo de su trayectoria, en la que ha realizado, por ejemplo, misiones humanitarias a países africanos, mientras que los granadinos, a través de TwinClick, aportan sus enormes capacidades para conformar estrategias comunicativas y piezas audiovisuales que calen en las personas, prueba de ello es la campaña que llevaron a cabo en su día para la promoción de su provincia y que se denominó como 'Granada es de primera».

Así, en el tiempo de vida de esta asociación, se han desarrollado ya distintas acciones formativas para los profesionales sanitarios, así como también grabado documentales y otros proyectos audiovisuales que no son de gran ayuda en este proceso de concienciación.

Sobre la Asociación de Cirugía Pediátrica

Su primer objetivo es divulgar acerca de las enfermedades del tórax en pediatría. Estas enfermedades aunque frecuentes para los especialistas en cirugía pediátrica, son poco conocidas tanto por otras especialidades como por personas fuera del ámbito sanitario. Esto hace que bien por desconocimiento o por temor muchos pacientes y familias no llegan a entender las alteraciones que presentan los niños o no disponen de la información para solicitar una atención integral.

Es por ello que busquen formar a compañeros de otros centros en cirugía torácica pediátrica. Esta subespecialidad engloba las alteraciones de la pared torácica, las enfermedades del pulmón, los problemas de la vía aérea y el trasplante pulmonar entre otras. Este objetivo lo persiguen bien a través de cursos con cirugía en directo, cursos prácticos, jornadas monográficas y ofreciendo a compañeros la posibilidad de realizar estancias formativas junto al equipo.

El objetivo final es la cooperación internacional, una misión que abarca tanto la realización de campañas quirúrgicas humanitarias como la provisión de asistencia y financiación para el cuidado de niños en áreas geográficas desfavorecidas. A través de su participación activa en iniciativas humanitarias y programas de ayuda, buscan hacer una diferencia significativa en las comunidades más necesitadas, fortaleciendo así el compromiso con la salud infantil a nivel global.

Sobre TwinClick

La empresa granadina posee una visión de la comunicación basada en la elegancia y el concepto cinematográfico. Así, buscan contar historias únicas y emocionantes a través de la producción audiovisual, siempre manteniendo la originalidad y la profesionalidad como sus principales valores.

Su forma de trabajo les lleva a entender las necesidades de aquellos con los que colaboran hasta, prácticamente, ser partícipes de sus ideas para crear un contenido audiovisual que sea verdaderamente representativo de su visión. Ya sea un anuncio publicitario, un video corporativo o un proyecto cinematográfico completo, desde TwinClick tratan de brindar su conocimiento y habilidades para producir un trabajo excepcional.