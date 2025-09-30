Emotivo homenaje a Alfredo Arrebola del Centro Artístico

Durante dos horas el salón de actos del Palacio de los Condes de Gabia se rememoró la figura y el arte de teórico y artista ... del flamenco natural de Villanueva Mesía (20 de diciembre de 1935-23 de junio de 2022), en el que participaron en el escenario casi una veintena de personas entre amigos, familiares, poetas, rapsodas, discípulos, cantaores y guitarristas. Todos reunidos y coordinados por Julián Tomás García, coronel de artillería y gran amigo de Arrebola, al que conoció en 2012.

El origen de este acto incluido en el ciclo 'En recuerdo de...' del Centro Artístico está precisamente en una conferencia celebrada en sus instalaciones en mayo pasado, en el que el militar ofreció una conferencia sobre 'Los toros y el flamenco' que terminaba afirmando la mucha relación entre el mundo del toro y el flamenco y que aquí en Granada había dos personajes que habían hecho mucho precisamente por el ensamblaje entre ambos. Eran Alfredo Arrebola y Manuel Benítez Carrasco.

«Me atreví al final a decir que me extrañaba que después de tres años del fallecimiento de Alfredo, no se le hubiera hecho un homenaje en condiciones no solamente en su pueblo, sino en la provincia de Granada o en la ciudad de Granada», y el caso es que el Centro le tomó «el envite».

Intervenciones

El paso siguiente fue pedir la colaboración de personas que se habían relacionado con Alfredo y, al tener que ajustarse a un determinado tiempo, el problema ha sido tener que decir a mucha gente que no podían intervenir. Finalmente, entre los participantes que ensalzaron la figura del flamencólogo estuvieron el teniente general del Madoc, pues fue nombrado 'Adalid honorífico' del Madoc; su hijo, Alfredo Arrebola; su amigo Manuel Gámiz, Toñi Barroso, Mari Sillero, el catedrático emérito Antonio Sánchez Trigueros, Cristián Delgado, Juan Pinilla y Kiki Corpas, Francisco Beltrán, Paco Acuyo, Antonio Corpas, Rafael Delgado Calvo-Flores y Francisco de Paula Muñoz.

Para terminar lo hicieron Mercedes Hidalgo y Kiki Corpas. Unos ofreciendo semblanzas y poemas dedicados al homenajeado, y otros interpretando peteneras y alegrías, caña, malagueña, tientos, soleás y granaína y medio, mientras se proyectaban imágenes de Arrebola, principalmente de su paso por el programa Puerta del Cante de 1992.

Durante el acto quedó muy claro que Alfredo se merecía este homenaje pues fue «un grandísimo cantaor, cantaba todos los palos, y un divulgador extraordinario del flamenco, con más de 50 libros»