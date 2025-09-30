Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Participantes en el acto y público aplauden a los hijos y al nieto del profesor y flamenco. A. A. M.

Emotivo homenaje a Alfredo Arrebola del Centro Artístico

Casi una veintena de poetas, cantaores y guitarristas se suman a la iniciativa para recordar y enaltecer la figura del profesor y artista flamenco

Antonio Arenas

Martes, 30 de septiembre 2025, 00:33

Durante dos horas el salón de actos del Palacio de los Condes de Gabia se rememoró la figura y el arte de teórico y artista ... del flamenco natural de Villanueva Mesía (20 de diciembre de 1935-23 de junio de 2022), en el que participaron en el escenario casi una veintena de personas entre amigos, familiares, poetas, rapsodas, discípulos, cantaores y guitarristas. Todos reunidos y coordinados por Julián Tomás García, coronel de artillería y gran amigo de Arrebola, al que conoció en 2012.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La lluvia provoca inundaciones en viviendas y calles anegadas en la provincia de Granada
  2. 2

    Agresión múltiple en un partido de juveniles entre Huétor Tájar y Atarfe: «Me planteo dejarlo, fue vergonzoso»
  3. 3

    La viuda del guardia civil asesinado en Granada gana la batalla judicial a Interior y será indemnizada
  4. 4 Le roban su coche en el Centro Comercial Granaita y pide ayuda para encontrarlo
  5. 5 Los bomberos de Baza rescatan a una mujer atrapada al volcar su coche
  6. 6

    La Junta repara uno de los accesos más populares al Parque de Sierra Nevada
  7. 7 El bar de Granada que triunfa con sus tapas de pizza: «Siempre estamos a tope»
  8. 8

    Adiós a las manos que aliviaron el sufrimiento de los granadinos
  9. 9 Esta llamada de una vecina ayudó a la Policía a identificar a un vándalo del Zaidín
  10. 10 Detenido de nuevo el ladrón que asalta a mujeres mayores para robarle las joyas en Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emotivo homenaje a Alfredo Arrebola del Centro Artístico

Emotivo homenaje a Alfredo Arrebola del Centro Artístico