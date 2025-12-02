Emilio Orozco, el profesor para el que enseñar era un arte

En la noche de ayer, José Ignacio Fernández-Dougnac, compartió sus recuerdos del que fuera su profesor, Don Emilio Orozco, en un acto celebrado en ... el Centro Artístico dentro del ciclo 'En recuerdo de...'. Fue Juan Chirveches, vicepresidente de esta institución quien al saber que estaba trabajando sobre un tema vinculado le pidió ofreciese esta conferencia que aceptó gustosamente.

En su intervención recordó aquellas clases sobre el Siglo de Oro a las que asistió cuando cursaba quinto de Filología Hispánica y que despertaron en él su afición por este período de nuestra literatura. En su caso, además determinó que su tesis doctoral la dedicase a un tema que él estudió en un libro poema 'Granada' de Agustín Collado de Hierro. «Mi tesis consiste en una edición y en un estudio preliminar sobre ese tema que él abordó primero y dio a conocer», explica de este poema muy amplio, barroco, con doce cantos y más de nueve mil versos.

Así mismo también expuso algunas cuestiones de su forma de dar las clases. Fernández-Dougnac manifestaría que para él «una clase más que una comunicación científica era un arte». Todo ello con una gran pasión, especialmente por os textos y autores del Siglo de Oro. Igualmente habló de su método de estudio pues siempre investigaba partiendo de los datos y aportando ideas, conceptos, claves de lectura originales sobre el campo de estudio que analizaba lo cual ejemplificó con numerosos ejemplos «de su teoría barroquista sobre autores como Luis de Góngora, sobre la mística en la literatura, la creación poética de san Juan de la Cruz, etcétera».

Interdisciplinaridad

También abordaría la idea de la fusión entre arte y literatura y de lo que se denomina interdisciplinaridad que ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria docente e investigadora. «Yo creo que en Granada es reconocido, y admirado por sus discípulos. Ha sido siempre una figura respetada. De hecho, ahí está su labor gestora como creador del Museo de Bellas Artes de Granada y director durante bastantes años aunque quizás sea necesario un reconocimiento público en un momento determinado».