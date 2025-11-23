Elena Sánchez y José Manuel Palma, dos escritores granadinos con mucha ciencia

José Antonio Muñoz Granada Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:43 Comenta Compartir

El mapa literario de la provincia de Granada es tan complejo, tan bello y tan rico como las rosas de los vientos que dibujara en el medievo Ramón Llull. Existen tantos autores como cipreses en la Alhambra, quizá más. En cualquier lugar se puede hallar a alguien que quizá no gane el Planeta, pero que aporta tanto, o quizá más, al goce de los lectores. De hecho, ciencias y letras, esos campos que para muchos aún siguen siendo agua y aceite, consiguen en ocasiones amalgamarse con un resultado estético nada despreciable, estimulante incluso. Cuando alguien entra en la Estación Experimental del Zaidín, ente puntero en investigación enclavado en parte en un bello palacete que ha cumplido 100 años, quizá no sabe que, además de albergarse en un bien declarado de interés cultural, esconde en su interior a dos cultos literatos, emboscados dentro de su gran equipo humano. Son Elena Sánchez, autora del poemario 'La sombra precisa', técnica de laboratorio, y José Manuel Palma, biólogo, investigador y divulgador, autor de la novela negra 'Una muerte en busca de autor', volúmenes publicados ambos este mismo año en el sello granadino Esdrújula.

Ambos son 'lectores cero' del otro, y han encontrado en la literatura una forma de narrar historias cercanas y lejanas

Su campo de trabajo está, como dicen con humor, muy cerca de uno de los platos más típicos de la gastronomía andaluza: el gazpacho. Y es así porque una ha centrado en los últimos tiempos su labor en el estudio de los tomates y el otro en el de los pimientos. A ambos, además del gazpacho, les une la curiosidad lectora, y el haber convertido la escritura en una necesidad vital. La una carga permanentemente con un teléfono móvil en el que ha escrito muchos de sus poemas inspirados por la vida misma, y al otro la Biología le conduce a veces a tramas asaz truculentas. El uno fue el desencadenante de la pasión escritora de la otra, a quien la literatura ayudó a superar un bache personal. Ambos son 'lectores cero' del otro, y comparten una complicidad construida durante años y que ahora se escribe negro sobre blanco.

Elena Sánchez es originaria de La Malahá, y lo suyo con la ciencia empezó desde muy pequeña, gracias al Quimicefa, ese juguete que quizá habría que volver a colocar en las cartas a los Reyes Magos por el bien de las futuras generaciones. «Tenía claro que quería dedicarme a trabajar en un laboratorio. Me gusta el 'cacharreo', lo veía en las películas y disfrutaba mucho. Pretendía enfocarme hacia los análisis clínicos, pero al final la vida me trajo a este laboratorio. Llevo casi un cuarto siglo aquí y estoy encantada, desde que llegué para hacer unas prácticas», afirma.

Su día a día se centra en el estudio de los mecanismos de homeostasis iónica de las plantas, un proceso por el que la célula mantiene el equilibrio de iones como el sodio y el potasio, necesarios para luchar contra el estrés ambiental. Esto es verdaderamente importante en plantas de alto interés agronómico, como el tomate. Su escritura, afirma, es las más de las veces hija del insomnio. Cuando las cañas se volvieron lanzas en su vida, encontró en la literatura una forma de sacar fuera lo que había dentro. Animada por su compañero José Manuel, en cinco meses terminó una novela –titulada 'En nombre de la sangre'– en la que también hay color tomate y la cual está corrigiendo para publicarla cuando sea posible. Sin embargo, entre medias se coló el poemario 'La sombra precisa', que vio la luz la pasada primavera y fue presentado en la Feria del Libro. Ha realizado talleres de escritura con Alfonso Salazar y Alejandro Pedregosa, y la poesía llegó a su existencia por la vía de los sentimientos, ya que, según afirma, es persona altamente sensible (PAS), un rasgo comportamental que vuelca en sus poemas. En 'La sombra precisa', afirma, hay tantas sombras como luces, descripciones de los múltiples quiebros y esquinas que la existencia ofrece. «Para mí, se convirtió en un espacio íntimo donde podía ordenar emociones, comprender procesos y transformar la sombra en claridad». La joven artista Lidia Urbano Sánchez realizó la portada e ilustraciones interiores del volumen.

Veteranía

José Manuel Palma nació en Arjona (Jaén), en el seno de una familia procedente del Valle de Lecrín. Es algo más veterano en las lides editoriales. 'Una muerte en busca de autor' es su segunda novela publicada. La primera se tituló 'En los límites del Harlem' (sic). Lo suyo con la ciencia empezó también muy pronto, espoleado, paradójicamente, por los anuncios de coches protagonizados por hombres en bata que mostraban complicadas máquinas que siempre quiso desmontar. Sin embargo, un más que competente profesor de Biología en COU le guio hasta la que hoy es su profesión. Entró en la Estación Experimental en 1985 y allí realizó la tesis doctoral en torno a cómo se comportaban las plantas en suelos contaminados por cobre. Tras pasar unos años en el prestigioso hospital Mount Sinai de New York (EE UU), estuvo en Santiago antes de retornar a Granada, donde ha formado parte del equipo que ha convertido a la Estación Experimental en referencia internacional en el estudio del pimiento, y las sustancias antitumorales que contiene.

Nueva York fue, precisamente, no el escenario sino casi el sujeto de su primera novela, que mezclaba la vida de un posdoctoral en el extranjero con los tiempos predemocráticos en nuestro país en dos vías paralelas que terminaban confluyendo. En esta segunda, la muerte de un hombre arranca una trama con múltiples sospechosos –nueve– y una inspectora dispuesta a resolver el enigma. En su caso, fue la muerte de un amigo poeta y editor, el almeriense Pepe Criado, el desencadenante de su pasión literaria. Aunque escribía poemas desde pequeño, fue el encuentro con Criado quien le abrió los ojos ante una realidad que va más allá de la ciencia y que nace de lo más profundo de su alma.

Ambos autores son el testimonio de una ciudad literaria muy diversa, que afronta el reto de convertirse en Capital Cultural –una iniciativa que ambos apoyan y aplauden– y que ha acogido sus creaciones. Entre pipetas y tubos de ensayo, sus personajes han encontrado su ADN.

