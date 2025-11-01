Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Uno de los sarcófagos que forman parte de la colección de objetos funerarios que reúne el Gran Museo Egipcio.

Ver 5 fotos
Uno de los sarcófagos que forman parte de la colección de objetos funerarios que reúne el Gran Museo Egipcio. Efe

Egipto deslumbra al mundo con su gran museo, un proyecto faraónico que se hace realidad tras 20 años

El mayor museo arqueológico del planeta mostrará por primera vez al público el tesoro completo de Tutankamón

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:44

Comenta

Tras 20 años de una construcción titánica y varios aplazamientos, Egipto hace historia con la apertura este sábado por la tarde en El Cairo del ... museo más esperado del siglo, el Gran Museo Egipcio, consagrado a sus faraones, treinta dinastías que marcaron una civilización a lo largo de 5.000 años. La inauguración del museo arqueológico, con vistas a las pirámides de Guiza, la gran maravilla de Egipto, reunirá a 80 delegaciones oficiales, entre ellas 40 encabezadas por reyes, príncipes, jefes de Estado o de gobierno, lo que revela la importancia de lo que se considera el «acontecimiento cultural del siglo». El rey Felipe VI ha confirmado su asistencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  2. 2 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  3. 3 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  4. 4

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  5. 5 Payasos espeluznantes y esqueletos trapecistas: la casa más terrorífica de Halloween está en Ogíjares
  6. 6

    Luz verde a una nueva residencia universitaria en Arabial
  7. 7 La aplicación que ha escondido hasta 25.000 euros en premios en Granada hasta el domingo
  8. 8 El chef de Granada que ofrece «bocados gourmet» a domicilio
  9. 9

    18 piezas robadas a cara descubierta: así fue el robo de joyas a la Virgen del Rosario en Santo Domingo
  10. 10 A partir de este día cambiará el tiempo y volverá la lluvia a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Egipto deslumbra al mundo con su gran museo, un proyecto faraónico que se hace realidad tras 20 años