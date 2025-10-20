«Efímera» de la Camerata Garnati incluirá estrenos mundiales en el Hospital de San Juan de Dios

IDEAL Lunes, 20 de octubre 2025, 14:51 Compartir

Este viernes, 24 de octubre de 2025, el Hospital San Juan de Dios de Granada se convertirá en el escenario de una experiencia musical única e irrepetible gracias al proyecto «Efímera» de la Camerata Garnati. Bajo la dirección de Pablo Martos, este evento combinará talleres participativos y un emocionante concierto que incluirá estrenos mundiales, así como obras clásicas que han dejado huella en la historia de la música. En Oferplan Granada de IDEAL puedes adquir entradas para este concierto tan especial a un precio exclusivo.

La Camerata Garnati nace del profundo amor por la música y la filosofía, impulsada por la solidaridad y el legado de grandes maestros. Su misión va más allá de la interpretación musical; buscan rescatar obras que, a menudo, permanecen en el silencio, y difundir nuestro rico patrimonio musical. La agrupación se inspira en la Música Gharnati, que reúne las tradiciones musicales árabes y andalusíes de los granadinos que abandonaron su tierra natal durante la Reconquista. Esta fusión cultural ha dado lugar a un repertorio que refleja la riqueza de diversas influencias, creando una simbiosis única entre lo árabe e ibérico.

La propuesta de «Efímera, Latidos» ofrece una oportunidad excepcional para conectar con la música en vivo de manera directa y significativa. La orquesta interpretará la Sinfonía nº1 y la nº29 de Mozart, mostrando la genialidad del compositor a una temprana edad, así como música española de Pedro Osuna que complementa el programa. Además, la velada culminará con el estreno mundial de «Essaouira 1994», una obra del compositor Miguel Rodrigáñez, que promete ser un hito en la escena musical contemporánea.

El poder de la música como herramienta para el bienesta

Lo verdaderamente especial de este concierto es la naturaleza participativa de la obra final. Los asistentes a los talleres se unirán a la orquesta para crear una agrupación única y efímera, dando vida a una experiencia que no se repetirá. Este enfoque no solo resalta la importancia de la colaboración en el arte, sino que también celebra el poder de la música como herramienta para el bienestar y la transformación social.

Para quienes deseen asistir, «Efímera» se llevará a cabo en el Hospital San Juan de Dios el 24 de octubre a las 20:00 horas. Es una invitación a sumergirse en una velada donde la tradición y la innovación se entrelazan, ofreciendo a los oyentes una conexión personal con la música.

Pablo Martos, director artístico de la Camerata Garnati, es violinista, compositor y director de orquesta. Con un Doctorado en Patrimonio por la Universidad de Jaén y siendo Catedrático por oposición del Conservatorio Superior de Música de Granada, Martos destaca no solo por su técnica brillante, sino también por su capacidad de comunicar emociones a través de su arte.