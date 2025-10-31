Eduardo, un capítulo pendiente de cerrar

Carmen muestra la foto de su bisabuelo junto al sondeo donde se han hallado diez cadáveres en el cementerio del Padul.

Mari Carmen, de 56 años, aprieta fuerte contra su corazón la única foto que tiene de su bisabuelo Eduardo. «Es una copia de la original», aclara. Se ve a un señor recio y guapo tocado con un sombrero de ala ancha y vestido con americana y chaleco. «Todo el mundo dice que era una bellísima persona», dice mientras fija su mirada en el retrato y derrama unas lágrimas. «No puedo evitar emocionarme», se excusa. A Eduardo lo buscaron unos hombres de paisano y unos guardias civiles en su panadería de la calle Puentezuelas de Talará, lo subieron en un camión y le descerrajaron varios disparos en el monte del Manar, cerca del Padul. Desde ahí lo transportaron hasta el cementerio del pueblo y lo sepultaron de forma anónima en el patio segundo. Fue el 26 de agosto de 1936.

«Este es un capítulo pendiente de cerrar para la familia Heredia Ortega», asegura Carmen junto al sondeo donde se entremezclan los esqueletos de varias personas. Todas asesinadas por los militares golpistas en 1936 y luego en la represión franquista. Así lo evidencia el hallazgo de una moneda de 1944 y los casquillos disparados por fusiles Mauser, pero también por armas de distintos calibres empleadas con posterioridad –entre ellas una de postas–. No hace falta más que fijarse en los rostros para observar el terror.

Ampliar Trabajando en la exhumación de uno de los esqueletos. JORGE PASTOR

Carmen se despierta todos los días con la esperanza de que uno de esos cadáveres sea el de Eduardo Heredia Urquiza. «Era un hombre maravilloso y servicial; siempre tenía un trozo de pan para quien pasaba hambre», comenta. «Se casó a los veinte años con mi bisabuela María, que tenía diecisiete». Repartía por toda la comarca a lomos de una mulilla. Un buen día sus ojos claros se cruzaron con los de María en el número nueve de la calle Iglesia de Mondújar. Se enamoraron y se casaron en 1915 en la iglesia de SanJuan Bautista.

«Los padres de María no querían que contrajeran matrimonio al ser él gitano de pura cepa, pero pasaron por el altar porque, según mis sospechas, ella estaba embarazada», relata Carmen esbozando una leve sonrisa. Tuvo tres hijos. María falleció dando a luz al tercero, una niña de la que nunca se supo su paradero. Con el tiempo, Eduardo volvió a esposarse con Josefa.

No se sabe con exactitud por qué fueron a por él, pero Carmen sí se ha encargado de preguntar e investigar. Al parecer, el detonante fue su presencia en una protesta de mujeres, aunque Eduardo tampoco ocultó nunca su ideología republicana. «El día antes el policía municipal de Talará le dijo que se escapara por la ventana de atrás porque salía en la lista». No lo hizo. «Se lo llevaron, un chaval del pueblo siguió la camioneta en una bicicleta y fue testigo de lo sucedido», narra. «En mi casa siempre estuvo prohibido hablar de política, hasta el punto de que no nos dejaban salir cuando había elecciones, tras la muerte de Franco», recuerda. Era un tema que dolía.

Excavación en el segundo patio del cementerio. JORGE PASTOR

Ahora es la ciencia quien puede poner el punto y final a este relato. De ello se está encargando un equipo multidisciplinar dirigido por el profesor de la Universidad de Granada Francisco Carrión. En esta cuarta campaña de excavaciones para la recuperación de la memoria en el camposanto del Padul tienen el objetivo de sacar diez cuerpos, lo que elevará la cifra hasta veintisiete. Por ahora, todos hombres y tan solo una mujer.Los trabajos se están centrando en una parcela de unos diez metros cuadrados sobre la que se ha instalado una carpa de color blanco. «No sabemos cuántas fosas comunes puede haber aquí, pero sí sospechamos que algunas pueden estar debajo de nichos construidos años más tarde», explica Francisco de Asís Carrión Fernández, el sociólogo que se está encargando de recabar todos los testimonios.

Ampliar Los trabajos continuarán hasta el 7 de noviembre. JORGE PASTOR

«El fin –añade– es que se pueda acceder públicamente a todos nuestros informes». Los del Padul y los de todos los municipios en los que están actuando estos expertos de la UGR. «Siempre se habla de Víznar, pero nosotros abogamos por la horizontalidad, porque tiene la misma importancia Víznar que cualquier otro lugar», afirma.

Ampliar El profesor Francisco Carrión. JORGE PASTOR

La faena comenzó el 6 de octubre y finalizará el 7 de noviembre. Hay mucho tajo por delante. En una pequeña oficina habilitada junto a la entrada se lleva a cabo la fotogrametría y los estudios sociológicos. En una sala cedida junto al centro de salud del Padul se realizan los análisis antropológicos. Se reconstruyen las osamentas para dilucidar informaciones clave para la identificación como el sexo, la edad, las patologías previas y cómo se produjo su muerte. De estas piezas se extraen las muestras de ADN que luego se cotejan en el laboratorio de la UGR. También se examinan los restos materiales. Por ahora han aparecido suelas de zapatos, botones, un mechero de yesca y una moneda de 1944. Ningún elemento que facilite pistas sobre las filiaciones –desgraciadamente esto es poco frecuente–.

Ampliar En plena faena. JORGE PASTOR

La historia de Eduardo tiene principio y nudo. Solo Falta el desenlace. Noventa años después. Verdad, justicia y reparación.

