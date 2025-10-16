Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El «duende lorquiano» despierta con la I Semana Cultural de la Casa Federico en Granada

El proyecto impulsado por Miguel Poveda propone encuentros con especialistas, rutas guiadas y un recital del actor Juan Fernández y la cantaora Marina Heredia

Ideal

Jueves, 16 de octubre 2025, 17:45

La Casa Cultural Federico en Granada, proyecto lorquiano impulsado por el cantaor Miguel Poveda en la ciudad del poeta, celebrará del 20 al 24 de octubre su primera Semana Cultural. Tras anunciar las actividades programadas en su web y redes sociales, las entradas para las primeras cuatro citas se han agotado.

Se trata de un cartel de auténtico lujo, que reúne las voces expertas de Álvaro Salvador, Miguel Ángel Angulo, Pepa Merlo, Antonina Rodrigo, Marta González Novo, José Javier García Montero y Alejandro Víctor García. Sin embargo, aún queda una última llamada del duende: el acto de clausura del viernes 24. En el Auditorio Caja Rural Granada, el actor Juan Fernández, la cantaora Marina Heredia y el guitarrista José Quevedo «Bolita» invocarán el misterio de «Juego y teoría del duende» en una noche que promete ser inolvidable. Esta programación supone la puesta de largo de una institución llamada a convertirse en un referente ineludible en el mapa cultural de la ciudad.

Un viaje al universo lorquiano

El epicentro de la programación será el ciclo de conferencias y encuentros «Las Tardes del Rinconcillo», que se celebrará de lunes a jueves a las 19:00 horas, en la propia casa de la Acera del Darro. El programa ha reunido a un elenco de especialistas de primer nivel que abordarán la figura del poeta desde múltiples perspectivas:

La semana comenzará el lunes 20 con la conferencia «Influencias de Federico García Lorca en las distintas generaciones», a cargo de Álvaro Salvador Jofre, catedrático emérito de Literatura. Le seguirá el poeta Miguel Ángel Angulo, quien disertará sobre «La poesía en Granada», contextualizando la obra del autor en su ciudad natal.

