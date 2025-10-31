Dos premios nacionales marcados con el sello de la UGR Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic, y Elisa Fernández, de Poesía Joven, estudiaron en Granada, la ciudad a la que las dos sueñan con volver

«Lo mismo tiene que ver con el agua», bromea Candela. «Es que la ciudad te enamora y eso te cambia», sonríe Elisa. Las dos atienden al teléfono con alegría, como si la mera conversación les reuniera otra vez con el lugar donde se encontraron a sí mismas. Una está Madrid, recién llegada del Festival de San Sebastián, aunque es de Ronda; la otra en Bonares, Huelva, su pueblo natal. La pregunta era un poco tramposa: ¿Qué tiene Granada con los artistas? Y lo cierto es que nadie tiene la respuesta exacta, pero, al menos en su caso, hay una conexión indiscutible: la Universidad de Granada.

Candela Sierra ha ganado el Premio Nacional de Cómic por su obra 'Lo sabes aunque no te le dicho' (Astiberri). Elisa Fernández, el de Poesía Joven con 'Después del pop' (Rialp). Dos de los galardones que cada año concede el Ministerio de Cultura, ambos dotados con 30.000 euros. Ellas no se conocen, pero comparten un recuerdo hermoso de su época como estudiantes en la UGR, y como vecinas de la ciudad en la que, admiten, sueñan con volver a vivir.

«Sigo aterrizando, sin creérmelo todavía», cuenta Elisa, de 25 años. «Todavía estoy esperando una llamada para decirme que no, que se han equivocado, que el premio era para otra». Cuando el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le llamó para darle la noticia, ella estaba estudiando. «Me estoy preparando las oposiciones para bibliotecaria. Siempre quise un trabajo que me permitiera vivir rodeada de libros y de tranquilidad». Elisa Fernández estudió Literaturas Comparadas en la Facultad de Filosofía y Letras, donde pasó cuatro años «geniales». Y ahora que ha ganado el premio, planea seguir con las oposiciones, aunque no descarta mudarse a otra ciudad donde seguir creciendo como escritora. «No tendría duda. Granada es mi ciudad favoritísima desde que estudié la carrera», afirma sin que le tiemble el pulso.

Ampliar Portada de 'Después del pop' y el poema dedicado a Nueva de San Antón. R. I.

La carrera, dice, fue una época preciosa. «Se la recomiendo a todo el mundo, a través de la Literatura se habla mucho de la vida, de los sentimientos, de las emociones del ser humano... Es maravilloso». Fue en su último año aquí, en cuarto curso, cuando empezó a escribir el manuscrito de lo que terminaría siendo 'Después del pop', el poemario del Premio Nacional y, también, con el que se ganó un accésit del Premio de Poesía Adonáis en 2023. «El libro trata del amor adolescente, del paso a la adultez y de todo lo que perdemos en ese salto. Era una idea que me rondaba la cabeza, cómo ese primer amor se parece mucho a las obsesiones pop de la adolescencia, ya sabes, el póster en tu cuarto de una idea que probablemente no exista».

En 'Después del pop' hay un poema titulado 'Calle Nueva de San Antón', donde tuvo su piso de estudiantes. «Hay muchas cosas en este barrio de granada / hay floristerías y bares y centros de belleza / hay bazares y fuentes y familias numerosas / hay un piso en el que vivo al que hoy / has venido y has traído la merienda». Aunque también vivió en el Realejo y gran parte del libro la escribió en la cafetería Aylin, en Gran Vía. «Mi otra gran pasión es la repostería. Y te aseguro que se parece bastante escribir un poema a cocinar un pastel; todo es cuestión de emociones».

Bellas Artes

Candela Sierra no sabía muy bien si quería estudiar Bellas Artes. «Lo que tenía muy claro era que quería estudiar en Granada». Luego, año tras año, fue desarrollando la vocación por las historias que le llevó a publicar 'Rotunda', su primer cómic, y 'Lo sabes aunque no te le dicho', la obra con la que ha ganado el Premio Nacional. «Es un libro de historias cortas que hablan de problemas que todos tenemos en nuestras relaciones. A veces reconoces a un amigo, pero otras eres tú y entonces da un poco de vergüenza. Sea como sea, intento que no sea moralista».

Ampliar Portada y una de las páginas de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'. R. I.

Los capítulos son divertidos, inteligentes, mordaces, irónicos y, sin duda, cargados de verdad. Vaya, que sin darse cuenta es un elogio de la auténtica y castiza malafollá granaína. «¡Puede ser! –ríe– Para mí la malafollá es lo auténtico, lo antiyanki, ir de frente. Eso siempre me gustó». Para Candela, el principio en la UGR fue duro «porque no sabía a lo que iba». «Más adelante, comencé a descubrir lo que quería y lo que me interesaba, con profesores con los que conecté muy bien». Entre esos profesores, por cierto, está Sergio García, autor de referencia internacional en el mundo del cómic, Premio Nacional de Ilustración en 2022 y, también, director de la tesis de Candela Sierra. «Sí, ahí sigo liada».

La cosa es que Candela ha ganado el Premio Nacional mientras terminaba su año en el programa Residencias de la Academia de Cine. Fue seleccionada para desarrollar el largometraje de animación basado en su anterior obra, 'Rotunda'. «Estoy terminando el guion y hay algún productor interesado, pero hacer una película es muy complicado, es un monstruo». Sea como sea, el plan es seguir contando historias –ya hay alguna idea en el tintero– y, tal vez, compaginarlas con la enseñanza, algo que también le llamó siempre la atención. «Hace poco volví a Granada y pensé ¿por qué me fui de aquí? En algún momento de la juventud crees que se queda pequeña, pero es mentira, es una falsa ilusión. La de horas que pasé bailando en El Tornado...».

