Estas dos obras de teatro prometen cautivar al público granadino

Entre los planes culturales que nos ofrece Granada uno resulta realmente irresistible: el teatro. Nuestro emblemático Isabel La Católica ofrece esta tamporada una cartelera fantástica ... y, en diciembre, dos obras prometen cautivar al público granadino

Ambas propuestas no solo destacan por su contenido, sino que también reflejan la diversidad y riqueza cultural que ofrece el teatro en Granada. Es una oportunidad única para compartir momentos inolvidables. Una vez más, en Oferplan Granada de IDEAL podrás adquir entradas a un precio exclusivo. Las entradas para estas obras ya están disponibles, y se recomienda adquirirlas con anticipación debido a la alta demanda prevista. No pierdas la oportunidad de vivir una experiencia teatral única en la espléndida ciudad de Granada.

El 11 y 12 de diciembre, el monólogo 'Iconos o la exploración del destino' se erige como una de las propuestas más esperadas. Interpretado por el aclamado Rafael Álvarez «El Brujo», este espectáculo humorístico nos invita a reflexionar sobre la noción de destino, una temática a menudo explorada en la tragedia griega. A través de un desfile de las grandes figuras trágicas como Medea, Edipo, Antígona y Hécuba, el autor entrelaza su experiencia personal con mitologías universales. Además, introduce el concepto de karma de la tradición hindú, creando un diálogo enriquecedor entre diferentes culturas y tiempos. Con un estilo que alterna parodias y humor, «El Brujo» captura al público en una reflexión profunda sobre la libertad en medio de lo inevitable.

El 13 y 14 de diciembre, la risa está garantizada con 'Una madre de película', protagonizada por la talentosa Toni Acosta. En esta pieza, Eva María se enfrenta a la urgencia de cumplir un encargo de su hijo Alejandro, quien le ha enviado un críptico mensaje en medio de la noche. Lo que parece ser una simple búsqueda de un documento se convierte en una travesía emocional que despierta risas y recuerdos entrañables. A medida que Eva se sumerge en el universo de su hijo, el humor y la ternura se entrelazan, creando un relato donde se difuminan las barreras entre la realidad y el cine. Esta obra se posiciona como la tercera parte de una trilogía que explora la tradición oral de las grandes tragedias, utilizando el lenguaje cómico para confrontar estos relatos llenos de drama.