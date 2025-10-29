Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estas dos obras de teatro prometen cautivar al público granadino

El monólogo 'Iconos o la exploración del destino' con Rafael Álvarez «El Brujo» y 'Una madre de película', protagonizada por Toni Acosta llegan al Teatro Isabel La Católica este diciembre

IDEAL

Miércoles, 29 de octubre 2025, 14:16

Entre los planes culturales que nos ofrece Granada uno resulta realmente irresistible: el teatro. Nuestro emblemático Isabel La Católica ofrece esta tamporada una cartelera fantástica ... y, en diciembre, dos obras prometen cautivar al público granadino

Este contenido es exclusivo para suscriptores

