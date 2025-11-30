Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Fariba Sheikhanm, con los tres galardones de Disforia. IDEAL

Disforia, de Christopher Cartagena, se lleva tres galardones en los Premios Lorca

Fernando Tejero, María Luisa Gutiérrez y Antonio Panizza brillan en la alfombra roja de los Premios Lorca

Ideal

Domingo, 30 de noviembre 2025, 13:15

Comenta

El Festival de Cine de Granada Premios Lorca celebró el sábado su gala final. Un evento donde se rindió tributo tanto a las grandes trayectorias ... del cine español tanto como a la innovación creativa. Entre ellas, brillaron los tres grandes protagonistas de la noche: Fernando Tejero, que recogió el Premio Lorca de Honor al Talento Andaluz; María Luisa Gutiérrez, productora y cofundadora de Bowfinger International Pictures junto a Santiago Segura y ganadora del Goya 2025 por La infiltrada, reconocida con el principal galardón honorífico del festival; y el estilista y peluquero granadino Antonio Panizza, ganador de un Goya por La niña de tus ojos y figura imprescindible del cine español, homenajeado con el Premio de Honor a la Trayectoria en Estilismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La heroína vuelve a las calles de Granada
  2. 2 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  3. 3 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  4. 4 El casoplón en Granada con vistas panorámicas que se vende por solo 33.000 euros
  5. 5 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  6. 6 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  7. 7

    Muere un hombre de 83 años tras incendiarse su vivienda en el Albaicín
  8. 8 Le reventó el ojo a un hombre en un pub de Granada y ahora va ir siete años a la cárcel
  9. 9 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  10. 10 Pierde el control de su coche y se estampa contra los muros de un colegio de Maracena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Disforia, de Christopher Cartagena, se lleva tres galardones en los Premios Lorca

Disforia, de Christopher Cartagena, se lleva tres galardones en los Premios Lorca