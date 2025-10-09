Acaba de salir al mercado 'En mi soleá', primer trabajo en solitario del guitarrista granadino Marcos Palometas. Nacido a principios de los años 80 en ... el Albaicín, Marcos es un trabajador de la guitarra sacromontana, un corredor de fondo. Tiene un importante peso específico dentro de los guitarristas granadinos, lo que es mucho decir. En una época de madurez artística y creativa, se decide a dar el salto, a sacar un compacto, en el que integra los tres singles que ya ha sacado. A saber: una rumba, llamada 'Chicago'; unas bulerías, 'Patio del limonero'; y 'Una vieja melodía', que va por Cádiz.

–¿Qué supone grabar un disco en estos tiempos?

–Pues supone una inversión económica, una inversión que, en este caso, ha sido totalmente mía y no he escatimado en calidad artística, ni en diseño, ni en fotografía… Pero pienso que todo artista debe dejar su huella, su paso por este mundo.

–¿Desde cuándo le ronda por la cabeza grabar un disco?

–La idea del disco surgió después de la pandemia, tenía mucho tiempo libre y me propuse grabar un solo tema para hacer algo. Me gustó el resultado de ese tema y grabé otro, y así sucesivamente hasta que dije: «Ya hago el disco». Pero fue de una forma muy orgánica y natural.

–¿Cuánto lleva con la guitarra?

–Empecé a los diez años. Es lo único que sé hacer más o menos bien en esta vida, porque no sé ni poner una bombilla (risas).

–¿Quién está en el disco?

–Un disco de guitarra es muy difícil de hacer porque se te ve mucho el plumero, en tanto a la rítmica, la composición que esté ordenada y con coherencia, la dinámica, limpieza en los palos libres, y miles de cosas. Me acompañan, Potito, El Maka, Raúl Mickey, Cheyenne, PTT, Julián Heredia, El Moreno, Patricia Guerrero y un guitarrista muy prestigioso dentro del jazz: Dan Ben Lior.

–¿Con qué cantaor se siente orgulloso?

–A todos los cantaores, porque todos tienen algo especial, pero el último fue Miguel Poveda, hace unos días, y me encantó como canta, como afina, qué conocimiento. Pero, ya te digo, en Granada somos afortunados con los cantaores que tenemos.

–¿Por qué el título del disco?

–Fue difícil. Me di cuenta que en mi soledad hice todo el proceso y fue lo más verdadero para enunciar el trabajo y, también por motivos personales, lo llamé 'En mi soleá'.

–¿Qué le pide, como guitarrista, a Granada?

–Impulsar la guitarra en los espacios, poner más conciertos de guitarra, educar a la gente en que la guitarra es preciosa en solitario.