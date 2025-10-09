Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Marcos Palometas | Guitarrista

«Un disco de guitarra es muy difícil de hacer»

Acaba de publicarse 'En mi soledad', el primer trabajo en soledad del granadino

Jorge Fernández Bustos

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:24

Comenta

Acaba de salir al mercado 'En mi soleá', primer trabajo en solitario del guitarrista granadino Marcos Palometas. Nacido a principios de los años 80 en ... el Albaicín, Marcos es un trabajador de la guitarra sacromontana, un corredor de fondo. Tiene un importante peso específico dentro de los guitarristas granadinos, lo que es mucho decir. En una época de madurez artística y creativa, se decide a dar el salto, a sacar un compacto, en el que integra los tres singles que ya ha sacado. A saber: una rumba, llamada 'Chicago'; unas bulerías, 'Patio del limonero'; y 'Una vieja melodía', que va por Cádiz.

