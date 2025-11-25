Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación entrega los premios del XI Concurso de Micro-relatos contra la Violencia de Género «Mónica Carrión», en el marco del 25-N

Este certamen rinde homenaje a la joven otureña, asesinada por su pareja a los 18 años, y recuerda a todas las mujeres víctimas de la violencia de género en la provincia

Ideal

Martes, 25 de noviembre 2025, 12:18

La Diputación de Granada ha celebrado hoy el acto de entrega de premios del XI Concurso de Micro-relatos contra la Violencia de Género «Mónica ... Carrión», una iniciativa enmarcada en las actividades del 25-N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este certamen rinde homenaje a la joven otureña Mónica Carrión, asesinada por su pareja a los 18 años, y recuerda a todas las mujeres víctimas de la violencia de género en la provincia, con el objetivo de concienciar y sensibilizar a la juventud, promoviendo valores de igualdad y fomentando relaciones respetuosas y consensuadas.

