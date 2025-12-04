Diciembre, tiempo de zambombas

Se acerca la Navidad y los flamencos manifiestan su alegría públicamente con la llamada 'Zambomba flamenca', una noche de esparcimiento coral de villancicos y buenas ... intenciones. La primera de estas zambombas, la tuvimos el miércoles, 3 de diciembre, en el Teatro Isabel la Católica, con Curro Andrés, como director y alma del grupo, y con los cantaores granadinos Mercedes Hidalgo, Sonia Leyva, Belén Contreras y Jesús Zafra; arropados por las guitarras de Vicente Márquez 'Tente' y Juan María Girela; y la flauta de José Manuel Franco, que le dio color a toda la entrega. Porque la parquedad en el escenario, en el que no había ni una pandereta, y mucho menos una botella de anís, demostró que una celebración navideña no tiene por qué ser una descontrolada fiesta con alcoholes y mazapanes. No obstante, se hubiera agradecido un poquito de distensión.

Curro Andrés y los suyos presentaron el noveno CD 'Flamencos granaínos cantan a la Navidad', o sea, el veterano cantaor lleva 9 años al menos compilando y componiendo villancicos e implicando a los jóvenes flamencos de Granada para grabar este disco. Un disco que consta de 16 villancicos de nueva creación que, como se sabe, es de los pocos cantes que se vuelven canto. Cada cantaor, con su tesitura, va entonando el villancico, para seguidamente unirse todo el grupo en el estribillo. El primer tema que sonó fue un villancico por bulerías del disco anterior. El mismo con el que cerraron la noche, ya fuera de programa. El villancico flamenco pasa por ser un palo en sí, pero siempre bajo un estilo conocido. Así sonaron villancicos por milongas, tangos, tanguillos, rumba, bulerías o Campanilleros. En uno de los temas finales, dirigido por Jesús Zafra, se le propuso al público que cantara el estribillo, con óptimo resultado.

Las que vienen

Seguirá a esta primera zambomba, las planteadas el auditorio de La Chumbera, dentro de nuestro 'Patrimonio flamenco'. En este escenario se podrán ver los 'Villancicos granaínos tradicionales' por la agrupación de Coros y Danzas de Granada, el próximo viernes; al día siguiente tendremos la 'Zambomba flamenca Cantes de Pascua', con la agrupación de Elena López 'la Sensa'; el viernes 19 será el turno de la 'Zambomba flamenca familia Heredia del Polígono'; y el sábado 20 terminará la programación con la 'Zambomba flamenca de la familia Chonicas del Sacromonte'. Aparte de esto, cuevas tablaos y peñas propondrán su noche de zambomba. Destacamos un par de fechas a tener en cuenta: el miércoles 17, en el Palacio de Congresos, se expondrá la tradicional 'Así canta Jerez en Navidad' y el viernes 19 tendremos la 'Navidad con Habichuelas', en su décimo aniversario, capitaneados por Juan Habichuela Nieto, que estará acompañado de Diana Navarro, Barullo Farruco, José Antonio García y el Coro de Cámara de Granada. Una Navidad flamenca granadina para disfrutar compás.