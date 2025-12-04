Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del espectáculo del miércoles. IDEAL

Diciembre, tiempo de zambombas

Comienza la temporada de fiestas flamencas vinculadas a la Navidad en el Teatro Isabel la Católica con Curro Andrés como director

Jorge Fernández Bustos

Jueves, 4 de diciembre 2025, 23:51

Se acerca la Navidad y los flamencos manifiestan su alegría públicamente con la llamada 'Zambomba flamenca', una noche de esparcimiento coral de villancicos y buenas ... intenciones. La primera de estas zambombas, la tuvimos el miércoles, 3 de diciembre, en el Teatro Isabel la Católica, con Curro Andrés, como director y alma del grupo, y con los cantaores granadinos Mercedes Hidalgo, Sonia Leyva, Belén Contreras y Jesús Zafra; arropados por las guitarras de Vicente Márquez 'Tente' y Juan María Girela; y la flauta de José Manuel Franco, que le dio color a toda la entrega. Porque la parquedad en el escenario, en el que no había ni una pandereta, y mucho menos una botella de anís, demostró que una celebración navideña no tiene por qué ser una descontrolada fiesta con alcoholes y mazapanes. No obstante, se hubiera agradecido un poquito de distensión.

