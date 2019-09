Diana Navarro inaugurará la temporada del auditorio Manuel de Falla para 'romper' la tendencia clásica La cantante malagueña asegura que le emociona, «como granadina adoptiva», poder presentar aquí su disco 'Inesperado' el 11 de octubre R. I. Granada Jueves, 5 septiembre 2019, 14:06

El auditorio Manuel de Falla abre sus puertas a una nueva temporada musical el próximo 11 de octubre y lo hace con la presentación del nuevo álbum de la artista malagueña Diana Navarro, un trabajo titulado 'Inesperado' que aglutina distintas sonoridades y vuelve a apostar por la fusión de melodías y géneros.

En la presentación del concierto, la concejala de Patrimonio y consejera delegada de Gegsa, Eva Martín, ha agradecido a la cantante su apuesta por la ciudad. «Granada tiene el inmenso honor de contar con ella para el primer concierto del auditorio», ha dicho antes de invitar a la ciudadanía a «disfrutar de la voz inigualable» de una artista «de primer nivel» y de «una propuesta que apuesta por nuevos sonidos».

Al referirse al espectáculo, Martín ha indicado que «el equipo de gobierno ha hecho una apuesta valiente con este concierto 'rompiendo' esa tendencia de inaugurar con propuestas clásicas y apostar por otro formato y otro género». Al respecto ha avanzado la intención del gobierno local de «aprovechar la versatilidad del auditorio, un templo de la música clásica y un contenedor cultural de reconocido prestigio», para ofrecer propuestas más allá de la música clásica.

Por su parte, la cantante ha comenzado su intervención agradeciendo a Granada la oportunidad: «Es un honor poder presentar 'Inesperado' en una ciudad con la que me casé hace 15 años, cuando salió 'Sola' inspirado en una media granaína». Tras agradecer al Ayuntamiento y a la ciudad su acogida, ha asegurado que «me emociona poder cantar en Granada como artista y como granadina adoptiva que me siento». Diana Navarro ha asegurado que 'Inesperado' es «un espectáculo muy cuidado», un concepto «más teatral, que contiene desde un trap con música poética a la seguiriya del Marrurro con texto de Félix Grande».

Para finalizar, ha invitado a la ciudadanía a disfrutar de la propuesta: «Deseo que todos los granadinos vengan a ver este espectáculo que es la mejor versión de mi misma, ya que me siento en mi mejor momento, y eso se transmite a la hora de cantar».

También la edil de Cultura, Lucía Garrido, ha agradecido a la artista su «amor a esta ciudad» y la ha emplazado a regresar a Granada con nuevos conciertos.