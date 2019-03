«Mis descripciones literarias son un claro reflejo de mi forma de ser» Juan Castilla. / RAMÓN L. PÉREZ Juan Castilla, escritor y profesor | Presenta el próximo lunes su novela 'Al oeste de los sueños' en el salón de actos del Colegio de Arquitectos J.A.M. Granada Lunes, 25 marzo 2019, 20:06

Juan Castilla Brazales ha explorado con acierto distintas épocas de la historia en sus novelas. El próximo lunes, a las 20:00 horas, presenta en el Colegio de Arquitectos la nueva, 'Al oeste de los sueños', acompañado por el periodista Moisés Rodríguez.

-'Al oeste de los sueños' supone un quiebro en su trayectoria temática. ¿Por qué este libro ahora?

-Más que de un quiebro cabría hablar de una inmersión en contextos históricos distintos de los anteriores, que especialmente me atraen. Me interesaba especialmente lo sucedido en el Reino Unido, un territorio tal vez menos explorado por los cineastas y escritores y mucho menos conocido para mí. ¿Por qué ahora? Suelo ser poco planificador en todo lo que hago. Basta echar un vistazo a mi trayectoria para darse cuenta de que he pisado muchos terrenos.

-El libro desprende un gusto por la descripción de lo sencillo. ¿Le ha gustado quitar solemnidad a las, a veces, pretenciosas novelas de intriga que estamos acostumbrados a leer?

-Me tengo por una persona muy sencilla, de comportamientos sobrios y actuaciones discretas. No me gustan nada las estridencias. Supongo que mis descripciones son un claro reflejo de mi forma de ser.

-¿Hasta qué punto es este libro deudor de películas como 'El puente del adiós' o las producciones que se hicieron durante la guerra en el Reino Unido?

-No sabría decirle qué porcentaje de deuda contraigo con el cine y la producción literaria que ha puesto el foco de atención en la década de los cuarenta. Es probable que arrastre inconscientemente conmigo un sedimento que me haya ayudado a ambientar esa época. Y si me dejo llevar de ese aserto, debo entender que probablemente habré pagado un cierto tributo, pero, en todo caso, mínimo.

-Precisamente, llaman la atención las descripciones, de corte muy cinematográfico, y a la vez tan descriptivas de los paisajes. ¿Hasta qué punto ha necesitado 'pisar el terreno' para hacerlas tan veraces?

-Es curioso que todos los críticos coincidan en señalar el tinte cinematográfico que se aprecia en las escenas que se suceden en mis novelas. No obstante, en mi caso, el factor figurativo e inventivo desempeña un papel primordial en el desarrollo del relato. Para mí, la base en la que se sustenta el gusto por despertar curiosidad e intriga por una historia radica en inundarla de situaciones ficticias que vayan acompañadas de un marco espacial y temporal verosímiles.

Diálogos

-Los diálogos son muy ágiles, de frases cortas, muy 'british'. ¿Es la mejor forma de quitarle la pretenciosidad de la que hablábamos antes?

-Las frases cortas y la agilidad de las que habla creo que son el resultado de un ejercicio de escritura lento y progresivo. No he buscado conscientemente hacerlo así, pero quienes me conocen y me siguen insisten en hacerme ver que detectan en mí un crecimiento positivo que se deja traslucir en todo lo que escribo.

-Las estaciones de tren son muy importantes en la trama, tanto como los paisajes campestres. ¿Qué le inspiran esos lugares de idas y venidas?

-He pasado muchas más horas de mi vida en aeropuertos que en estaciones de tren. No obstante, y a pesar de que los dos marcos son lugares perfectos para dar rienda suelta a la imaginación, sacando historias de la chistera de cada una de las personas desconocidas que nos rodean, creo que la atmósfera que acompaña a los andenes solitarios y concurridos es más interesante y evocadora.

-¿Y después de 'Al oeste de los sueños', qué?

-Llevo algo más de un año en la catalogación, análisis y estudio de todas las inscripciones árabes que se mantienen en pie en los edificios granadinos de esa época. Quién sabe qué vendrá después.