Degusta Fest, once horas ininterrumpidas de música y gastronomía

El Aljibe de Fermasa ha acogido la presentación de la programación completa de Degusta Fest, un evento único que fusiona música y gastronomía en Fermasa, una antigua azucarera recuperada como espacio multifuncional en Armilla (Granada). En la cita se han dado a conocer los horarios previstos para las diferentes bandas y DJs, la propuesta gastronómica completa, las actividades paralelas, el contenido de la zona infantil, así como todos los detalles de un festival en el que se podrá disfrutar de once horas ininterrumpidas de música y gastronomía local e internacional diseñada para todos los paladares.

El encuentro ha contado con la participación de Pepe Rodríguez, director de Proexa y promotor del evento, así como con Loli Cañavate, alcaldesa de Armilla; Genoveva Ferragut, directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria; Morrison69, DJ participante en el festival; los chefs Lola Marín (Damasqueros), Antonio Lorenzo (El Conjuro), Vicente Jiménez (Camino de La Huerta),Sergio Lara («El Cangrejo» - Asador de la Reina), Rocío Maldonado (Wild Food) y el responsable del Grupo Habanera 99 Abelardo Cárdenas. Durante el acto se ha ofrecido una demostración gastro musical en la que los chefs han preparado las tapas que servirán durante los dos días del evento, mientras que en directo ha sonado la música de Morrison69 DJ.

El evento, que tendrá lugar los días 27 y 28 de junio, está organizado por Proexa, con la colaboración del Ayuntamiento de Armilla, Fermasa, Josper, Renfe, y el patrocinio de Cervezas Victoria, Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Granada, Caja Rural de Granada, Corberó, Ticketmaster y la agencia de comunicación doctortrece.

Festival gastronómico

La oferta gastronómica estará ubicada en la zona exterior de Fermasa, desde la entrada y hasta la chimenea del emblemático recinto granadino. La carta incluirá las tapas especiales elaboradas por los chefs locales invitados, incluyendo una opción vegana y gluten free, además de los arroces de Pepe Rodríguez, del Restaurante El Bohío, y una amplia oferta de comida internacional ofrecida por el grupo hostelero Habanera 99.

De esta forma, el menú propuesto para los dos días incluye el Tartar de quisquillas y yema de huevo emulsionada con erizo y el Cortadillo crujiente de codillo de cerdo San Pascual, anguila y manzana, de Antonio Lorenzo, de Restaurante El Conjuro. Vicente Jiménez, de Camino de La Huerta, ofrecerá a los asistentes su⁠ Pani Puri relleno de gazpacho de aguacate, esturión de Riofrío y huevas de trucha y su ⁠Mollete de pluma de cerdo de aceituna de Brácana. Lola Marín, de Damasqueros, ha optado por servir un ⁠Calamar frito con mayonesa de críticos y hierbas frescas y un ⁠Jarrete de Ibérico. Rocío Maldonado presenta la cara vegana de esta edición con katsu Sando Nazarí, rabo de toro, espuma de patata y parmesano con topping de puerro crujiente y wrap de pollo, albaricoque asado, mousse de aguacate y cebolla encurtida en cítricos.

Por su parte, Sergio Lara «El Cangrejo» del Asador de la Reina, ampliará la oferta gastronómica preparando en su parrilla Josper diferentes cortes de carnes suministrados por la empresa Rubiato Paredes; Pepe Rodríguez, de El Bohío, ha incluido en la carta de Degusta Fest su Paellissimo, con una opción de arroz a banda y arroz de pollo y verduras; y para los que apuestan por el Plant Based, Rocío Maldonado, Alejandro Peña y José Antonio Cuesta, de Wild Food, darán tres alternativas de platos y postres veganos y gluten free.

En esta línea, el Grupo Habanera 99 completará la oferta con un amplio surtido de comida japonesa, mexicana, croquetería y patatas fritas, hamburguesas, menú infantil y tres tipos de tarta, que podrán acompañarse con café del córner instalado también en este espacio.

Para disfrutar de esta experiencia habrá instalada una carpa con mesas y sillas en la zona exterior de Fermasa y un comedor interior en el pabellón 1, dónde también estará instalada el área infantil desde que se abran las puertas del recinto a las 14:00 horas y hasta que terminen de pasar las bandas por el Escenario Victoria a las 01:00 horas.

Para los más pequeños, que tienen una entrada especial para que el paquete familiar sea más ventajoso, se ha previsto actividades diversas como coreografías de baile, gymkanas, pintacaras, globoflexia, tatuajes temporales, tiro con arco, porterías de fútbol y karaoke, entre otras cosas.

Para los interesados en aprender de gastronomía, a partir de las 16:00 horas y hasta las 18:00 horas, se realizarán actividades paralelas en la zona del Aljibe, entre las que se incluirán charlas que contarán con la participación de Pepe Rodríguez (El Bohío) junto a chefs invitados y otros expertos gastronómicos.

La música

Los DJs Le Marchand de Sable, Cheries DJs y Florent Y Yo (DJ Set), de Los Planetas, actuarán el viernes entre las dos y las seis de la tarde en el Escenario Pick up para que los asistentes disfruten de una auténtica experiencia gastro musical. Los encargados de pasar por este escenario el sábado serán Migue Mutante DJ, Don Gonzalo y Morrison69 DJ, que pincharán en el área gastro hasta la salida de las bandas del Escenario Victoria a las 18:00 horas. Las sesiones de DJs se reactivarán también en el cambio de las bandas principales para que la fiesta no pare.

A partir de las 18:00 horas del viernes y el sábado comenzarán a pasar las bandas por el Escenario Victoria, estando disponible en todo momento la oferta gastronómica antes mencionada.

El viernes pasarán por el escenario principal de Degusta Fest Nada Surf, The Lemon Twigs, The Jesus and Mary Chain y Carolina Durante. El sábado abrirán The Gulps, continuarán León Benavente y Wilco, que dará paso a Love of Lesbian que clausurarán la cita.

Pepe Rodríguez, como director de Proexa y promotor del festival, ha manifestado su emoción y agradecimiento por el camino recorrido para sacar adelante un festival único en nuestro país y que apuesta por colocar la buena música y la buena gastronomía como referentes de la Cultura en la provincia de Granada.

La presentación ha contado con la alcaldesa de Armilla quien ha destacado que «presentamos la programación completa del Degusta Fest, un festival que durante dos días va a llenar de vida Fermasa con cocina, música y actividades para toda la familia» «Estoy convencida de que el festival será un éxito gracias a todas las personas y empresas que, como Cervezas Victoria, lo han hecho posible», ha dicho Loli Cañavate

Por su parte, la responsable de Comunicación y Relaciones Públicas de Cervezas Victoria, ha señalado que están «muy orgullosos de estar hoy aquí en señal de apoyo de iniciativas como esta, que no solo celebran la cultura y la gastronomía, sino que también impulsan la sostenibilidad y la inclusión social, valores esenciales para nuestra marca».

Las últimas entradas y abonos están todavía a la venta y pueden adquirirse en la página web oficial www.degustafestival.es.

