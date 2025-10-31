«Soy de los que defienden que la malafollá es un arte»

Al poco de entrar en el restaurante Malahermosa, un matrimonio se acerca sonriente a Christian García. «Nos partimos de risa contigo», le dicen al humorista granadino. En los últimos años, los vídeos de Christian saltan de un móvil a otro, de niños a ancianos y de ancianos a niños, con una carcajada cómplice. Pero es que en el mundo real, en el vivo y en directo, el éxito es aún mayor: «No tengo ni un fin de semana libre hasta no sé cuándo... ¡Todo lleno con actuaciones!».

García es el protagonista del tercer episodio de 'Suena Granada', la serie de entrevistas impulsadas por IDEAL y patrocinadas por Fundación Unicaja, que buscan llevar la cultura, en todas sus ramas, a las calles de una ciudad que aspira a ser Capital Cultural de Europa en 2031. El último vídeo de Christian, por cierto, se titula 'Halloween es una mierda'.

–¿Truco o trato?

–Si te digo que no sé ni lo que es una cosa ni la otra... Es que no me ha gustado Halloween nunca.

–Hablando de miedo, se casa.

–Me caso. Pero a mí me da miedo lo que cuesta, casarme no.

–¿Cómo llevan la boda?

–A mí lo que más ilusión me hacía era tener el mejor jamón, cueste lo que cueste. Cuando he visto lo que cuestan los jamones, digo, vamos a tirar por el chóped con aceituna mejor (ríe). Pero yo creo que ya está, es lo que nos toca, no hay otra. Llegará un punto en que no se podrá casar nadie. Es carísimo.

–En mi boda, lo que más me recuerdan es que llevamos hamburguesas del McDonalds en la recena.

–Yo voy a llevar pizzas del Vulcano.

–¡Spoiler!

–Verás tú cuando lo vea mi mujer, acabamos de desvelar el secreto...

–Lo mismo podía invitar al público de Suena Granada, ya que lo saben.

–Si dan un buen sobre, están todos invitados.

–¿A qué suena Granada?

–La pregunta me lleva a un gitano en el Mirador de San Nicolás cantando 'Estoy hecho de pedacitos de ti', de Antonio Orozco. A eso me suena Granada. A flamenco, a palmas, a alegría, a buen rollo. Creo que los granadinos somos muy enrollados. Se nos tacha de malafollá, pero yo soy de los que defienden que la malafollá es un arte. Es decirte algo estúpido con gracia.

–Algo estúpido, pero que lo mismo es verdad.

–¡Casi siempre es verdad!

–Como le dije a Jacoba, si en algún momento quiere cantar, siéntase libre.

–(ríe) Yo canto la de El Neceser, la del Níspero y poco más.

–Un dúo con David de Jacoba estariá muy gracioso.

–Eso lo dejamos para La Plazuela, que lo hacen muy bien.

–¿Le gusta La Plazuela?

–¡Sí! Los conozco porque empezaron cantando en el pub de mi pueblo. Los he visto crecer desde abajo hasta donde están ahora.

Christian García, en Malahermosa y durante la entrevista. PEPE MARÍN

–Granada Capital Cultural 2031. ¿Cómo le suena?

–La cosa es que hay un montón de ciudades que se han apuntado, ¿no? Pero me da la sensación de que no están haciendo nada...

–Como cuando te apuntas al gimnasio.

–Ese es un vídeo que tengo pendiente, lo tengo apuntado en las notas del móvil: los que están apuntados al gimnasio y no van, pero son tan flojos que no van ni a borrarse. ¡Es el remate de los flojos!

–El caso es que Granada sí va 'al gimnasio'.

–Es muy guay. Todo lo que sea que se apueste por la cultura en mi ciudad, que es lo que yo hago, cultura en Granada, pues es gloria bendita. Entonces, si ganamos, espero que sea algo que se desarrolle a largo plazo, que no sea una cosa que se quede en 2031 y en el 2032 ya, si te he visto, no me acuerdo.

–Alguien me dijo hace poco que, nada más que por todo lo que se está haciendo en el camino, ya merece la pena.

–Eso mismo me dijeron de la boda (ríe). Que la boda es un día, que lo guay es el camino.

–Puede retrasar la boda a 2031, para disfrutar más...

–Como retrase la boda al 2031, va a empezar mi mujer a meter invitados y me va a costar un millón de euros (ríe él y ríen todos).

–La risa, decía antes, también es cultura.

–¡Claro! A ver, artista es Lola Flores, yo soy un chaval de mi casa que cuento cosas que me pasan con más o menos gracia. Pero creo que los humoristas damos un servicio, hacemos que la gente se evada de sus problemas, que olvide sus penas por un ratito. Y eso, desde mi punto de vista, también es cultura. La risa hace un buen servicio a la sociedad.

El principio de todo «Fui de los pocos a los que la vida le cambió a mejor en el confinamiento»

Ampliar Christian, en el baño. P. M.

Christian era el típico niño que siempre andaba haciendo el tonto, bailando y llamando la atención de su familia. «Pero eso en casa, fuera yo era y soy muy tímido, aunque no te lo creas», dice. En esas tardes de hacer reír a los suyos, de pequeño, descubrió un poder que le ha acompañado siempre. «De ahí me viene lo del humor, porque me gustaba mucho que yo dijera cuatro cosas y los demás se rieran. Estaban a gusto gracias a mí y eso me encantaba. Ese es mi objetivo desde entonces». En 2020, Christian ya llevaba cinco años rondando los escenarios de Granada con sus monólogos. En marzo de aquel año, sin embargo, llegó la pandemia. Y a él también le cambió la vida.

–El confinamiento.

–El covid me cambió la vida por completo. Fui de los pocos a los que la vida le cambió a mejor. Yo era recepcionista de hotel y hacía vídeos en las redes sociales que veían mis amigos, los cuatro del pueblo y poco más. En la cuarentena entré con cinco mil seguidores y, tres meses después, salí con quince mil. Me empezaron a llamar de todos lados para actuar. Dejé el hotel y desde entonces no he parado.

–¿Le queda por pisar algún escenario de Granada?

–El único que me queda es la sala grande del Palacio de Congresos. En diciembre voy a la chica con mi nuevo monólogo. ¿Y por qué no voy a la grande? Por cagado. Cuando me lo dijo mi representante, me preguntó ¿la grande o la chica? La sala grande son 2.000 personas, la chica son 600. Yo confío en mí, pero me gusta mantener mucho los pies en la tierra. Así que opté por la chica. Vendí las 600 en una semana. Si hubiera ido a la grande, la hubiera llenado.

–¿Cómo se llama el show?

–'Diez años dando guerra'. Ayer justo terminé de escribirlo. Me voy a tirar todo el mes de noviembre estudiando. Y ya en diciembre lo presentaremos y esperemos que guste.

–Al final, usted es escritor la mayor parte del tiempo.

–Sí, soy escritor de folletás, pero escritor (ríe). Mi trabajo no es físico, pero la cabeza la tengo reventada.

–Su acento es marca de la casa.

–Yo hablo muy diferente si estoy en una conversación seria o si estoy actuando. Si hablo más serio, seseo, hablo más fino. Cuando me pongo a decir tonterías me sale el acento más canalla, más personaje. Pero vamos, que con este acento me entienden en todos lados: en Barcelona, en Madrid, en el País Vasco...

–¿Cómo definiría al espectador granadino?

–El granadino como espectador de comedia no es fácil. La actitud de un granadino cuando va a un monólogo es 'a ver si tienes cojones de hacerme reír' (ríe).

El Ruso «Cuando juego al Fifa me gusta autocomentar mis propios partidos»

Ampliar Apasionado del fútbol. P. M.

Resulta que a Christian sus amigos más cercanos le llaman Ruso. Se iban de viaje a Venecia y, el domingo de antes, se le ocurrió cortarse el pelo a él mismo. Se hizo un estropicio. Llamó a un peluquero que conocía y le dijo que el único remedio era raparse y dejar algo de flequillo. El lunes, con las maletas, se puso un chándal gris. «Cuando me vieron se partieron de risa y me decían que parecía un hooligan ruso. Desde entonces me llaman Ruso». Y a Ruso, además de reír, le apasiona el deporte.

–¿Qué le hubiera gustado ser en vez de cómico?

–Periodista deportivo. Me encanta el deporte. Para jugar, el tenis, para ver, el fútbol. Tengo cuatro cosas sagradas: el Real Madrid, el Granada, Carlos Alcaraz y Rafa Nadal. Como ya no juega Nadal, me quedan tres. En casa saben que si juega alguno de los tres, mu gorda tiene que ser la cosa para no verlos.

–¿Se imagina narrando un gol del Granada?

–Para narrar un gol del Granada hay que imaginar mucho, pero vamos a probar (Christian narra una jugada que termina en gol de Pascual, «ese jugador es la leche», y levanta un aplauso del público).

–Usted ha hecho esto antes...

–No, lo que pasa es que cuando juego al Fifa me gusta autocomentar mis propios partidos. Le quito el volumen y hablo yo, es una enfermedad que tengo (ríe).

«No sueño con llegar a ser Dani Rovira. Yo con ser Cristian García, como estoy ahora, todo el rato, soy el más feliz del mundo»

–¿Piensa en saltar a la tele?

–Ojalá, nunca se sabe. También te digo que no sueño con llegar a ser Dani Rovira. Yo con ser Cristian García, como estoy ahora, todo el rato, soy el más feliz del mundo. Mira, el gran sueño de mi vida es estar sano hasta que esté este viejecillo, que me duren mis padres muchos años, estar a gusto con mi mujer, tener unos niños sanos, que disfruten, que sean felices, que no nos falte para comer. Ese es el sueño de mi vida, no hace falta más. ¿De qué te sirve ser millonario?

–No hemos hablado del humor escatológico, que nos hace gracia a los dos.

–Sí, qué feliz me hace el escalofrío que te da cuando haces caca. ¡Te resetea el cuerpo! Pues mira, en el monólogo nuevo, en el de 'Diez años dando guerra', tengo un bloquecillo que hablo de los peos, seguro que te gusta.

–Seguro.

–Es que hay que peerse más (ríe).

