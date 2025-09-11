El decano mundial de la construcción de la guitarra granadina que impresionó al mismo Lou Reed

María Dolores Martínez Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:50 Comenta Compartir

Manuel Díaz Fernández tenía sólo cinco años cuando le quitaba el guitarrillo al hijo del relojero en la calle Marqués de Gerona y tocaba su única cuerda. Por aquel entonces, su madre y la de Enrique Morente vendían pan en 'La Romanilla', muy cerca de donde ahora se encuentra el Centro Federico García Lorca. Curiosamente, el mismo lugar donde 77 años después este guitarrista y luthier de renombre internacional atiende a IDEAL y hace sonar la guitarra del granadino más universal. La coge con el mismo cariño y admiración con que la restauró hace 25 años cuando la trajeron a Granada Raúl Alcover y Laura García Lorca. La primera vez que la tuvo en sus manos «fue un flash. Era una guitarra sin valor por la vejez que tenía, pero cuando me dijeron de quién era me quedé fuera de juego. ¿De Federico? Entonces habrá que dejarla como para dar conciertos con ella. Y así lo hice». A partir de ahí la guitarra ha tenido una vida artística en la que la han tocado los mejores. Entre ellos, Lou Reed en la Huerta de San Vicente. Quiso que Manuel le hiciera una guitarra por mediación de Laura García Lorca, pero cuando le dijo lo que costaba se echó atrás. «Fijate que la restauración de la guitarra costó 425.000 pesetas de hace 25 años. Era un buen dinero, pero es cierto que no había guitarra y yo la hice». El propio Enrique Morente se quedó impresionado con el cambio tras haberla tenido en sus manos montones de veces en la casa de Isabel García Lorca en Madrid. «No servía, apenas le dabas dos toques». La guitarra mantiene intacta su calidad y cuando hay acontecimientos, como los anunciados en estos días en el Centro García Lorca, «Laura me llama porque soy su supervisor, su tenedor y su restaurador. Nunca le cobro nada porque está impecable».

Manuel es el decano de la construcción de guitarras dentro de la escuela granadina. Un título que ostenta a nivel mundial. «He vivido la vida guitarrera y guitarrística y he viajado a nivel internacional, especialmente a Europa». No se considera más guitarrero que nadie, «pero con 83 años que voy a cumplir se ha dado la circunstancia de que no hay nadie en la historia que lleve tanto tiempo». Para darse cuenta del peso de este reconocimiento hay que remontarse a 1523 después de la Reconquista. En esa época, explica Manuel, ya hay constancia de un gremio de vigoleros (artesanos de instrumentos de cuerda) entre las huestes de los Reyes Católicos. «A partir de ahí no se ha roto la tradición. Hay nombres impresionantes del mundo de la construcción de la guitarra. La de Carlos IV la hizo un tal Rafael Vallejo en 1778 en Baza». Por ello, la escuela granadina se extendió primero a España, luego a Europa y a nivel internacional tras la Reconquista.

Su doble condición de guitarrista y guitarrero ha logrado la «afinación matemática y exacta» de sus instrumentos

En el caso de Manuel Díaz su historia comenzó en 1956. En ese momento trabajaba la madera después de haber ayudado mucho a su madre en la panadería y ser pintor de brocha». El gran pintor José López Yudes, vecino suyo en Santa Isabel la Real, le recomendó al guitarrero Eduardo Ferrer, cuyo taller permanece en la cuesta Gomérez (se fundó en 1875). Sus hijos se habían ido a Venezuela y Barcelona y Ferrer necesitaba alguien que supiera manejar las herramientas. Estuvo hasta 1959, año en que Manuel de la Chica, otro gran guitarrero granadino, le ofrece irse con él por una cantidad mayor. Pese a todo, sigue manteniendo una buena relación con su primer maestro, mientras trabaja para el nuevo taller hasta 1962. «Entré en el servició militar y me llevaron a Sidi Ifni (colonia española en Marruecos). En 1964 me volví al taller que tenía ya en San José Alta». Manuel retoma entonces su relación profesional con Eduardo Ferrer, «el padre que nunca tuve», hasta que se independiza en 1967 y monta el taller que tiene actualmente en la cuesta Gomérez.

Desde entonces, ha sabido labrarse una brillante carrera profesional en la que sus guitarras «han llegado especialmente a Europa Es un ente comprador de gente muy cualificada, que siempre ha confiado en mi línea de trabajo». De forma especial, de «nuestra Andalucía y nuestra Graná». Todo un orgullo, que se suma al cariño que siente por los artistas que le han mostrado su fidelidad. De hecho, la última guitarra «que estoy terminando es para Rafael Riqueni. Que a estas alturas de mi vida él esté preocupado porque la termine significa mucho».

¿Quienes han tocado mejor sus guitarras?, le preguntamos. Aunque es algo comprometido, Manuel destaca a Paco Jarana, aparte de Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Estos últimos «conocían mis guitarras y yo era su guitarrero en situaciones de reparación. Paco tenía una de ellas en su colección». También hubo una época en la que llevaba muchas guitarras a Madrid y las repartía entre todos los guitarristas de los tablados que me las encargaron.

El sello de Manuel Díaz en la escuela granadina es inconfundible. En buena parte, por el hecho de saber tocar sus guitarras con las que le gusta interpretar «las soleás, las seguiriyas, los aires de Levante y los tangos granadinos. También por haberse preguntado como luthier por la afinación del instrumento. Aprendió del buen hacer de sus maestros Eduardo Ferrer y Manuel de la Chica, pero su aportación va más allá . En sus guitarras explica que hay una «afinación matemática y exacta« cuando se llega al 18 traste en el diapasón. ¿Dónde está el duende entonces?, le preguntamos. «El duende estudia. Cuando quieras que venga, que te coja ensayado».