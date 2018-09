Todo lo que debes saber para ir este fin de semana al Granada Sound En esta décima edición, las bandas internacionales Mando Diao y Crystal Fighters, junto con Dorian, Sidecars, La Casa Azul, Viva Suecia y los granadinos Niños Mutantes, encabezan un cartel de lujo A. O. Miércoles, 19 septiembre 2018, 19:21

Tras el mítico Zaidín Rock, este fin de semana llega otra de las citas musicales más esperadas por los granadinos y por los aficionados a la música indie en general. Se trata del Granada Sound, un festival ya consolidado que aglutina cada año a las mejores bandas actuales en un sólo fin de semana de música y sensaciones.

Cartel

En esta décima edición, las bandas internacionales Mando Diao y Crystal Fighters, junto con Dorian, Sidecars, La Casa Azul, Viva Suecia y los granadinos Niños Mutantes, encabezan un cartel de lujo en el que también encontramos a Nancys Rubias, Corizonas, The Zombie Kids, el Kanka y Neuman, entre muchos otros.

Horarios

Los conciertos tendrán lugar el viernes 21 y sábado 22 de septiembre en el Paseo del Cortijo del Conde y el recinto contará con cuatro escenarios (Alhambra, Poliakov, Negrita y Carpa Defestivales), que acogerán al público asistente a partir de las 17:00 horas del viernes.

La primera jornada arrancará en el escenario Poliakov, con Colectivo Da Silva, que será la primera banda en tocar. Los conciertos se prolongarán hasta las 05:00 de la madrugada, cuando suenen las últimas notas de The Zombie Kids y We are not Djs.

Galería. Montaje del festival. / ALFREDO AGUILAR

El sábado 22, las puertas del recinto volverán a abrirse a las 17:00 horas y será a las 17:30 de la tarde cuando arranque la segunda jornada del festival en el escenario Alhambra, con Ángel Stanich y seguidos de Neuman en el escenario Poliakov.

A las 5:00 horas, Innmir y Bitches Deejays pondrán la guinda final, dando por finalizado el Granada Sound 2018.

Precios

- El Abono Festival, que incluye entradas para ambas jornadas y acceso al recinto desde el inicio hasta el cierre, tiene un precio de 52,50 euros.

- La entrada para el viernes 21 cuesta 42,50 euros (Una vez que accedes al recinto de conciertos, no puedes salir y volver a entrar).

- La entrada para el sábado 22, también tendrá un precio de 42,50.

- El ABONO VIP, ya agotado, tiene un precio de 97,50.

Un año más Tuentes by Tuenti será la moneda de Granada Sound para comprar bebidas en las barras y zonas de descanso. Este año, además, podrás canjearlos por Gigas de Tuenti, descuentos en comida, entradas y transporte.

¿Qué incluye el ABONO VIP?

- Acceso al recinto de conciertos los días 21 y 22 de septiembre desde la apertura de puertas hasta el cierre.

- Acceso a todos los conciertos del 21 y 22 de septiembre.

- Acceso a la zona VIP donde habrá 2x1 en litro de cerveza.

- Quedará prohibido sacar bebida de la Zona VIP.

¿Cómo llegar?

Para llegar al festival desde cualquier punto de Granada, se habilitarán dos buses lanzadera. La línea amarilla, con paradas en Centro Comercial Neptuno y Villarejo, y la línea azul, con paradas en Palacio de Congresos y Triunfo.

El festival, además, pone a disposición de los asistentes un Bono Bus Lanzadera por un precio de 12 euros, que incluye viajes ilimitados(de 16:00 a 06:00 horas) durante las dos jornadas de conciertos.

No obstante, no se venderán tickets de bus en los propios autobuses ni en las paradas. La única forma de usar el servicio de lanzaderas es adquirir con antelación el bonobús de la línea que escogida en la web de Granada Sound.

¿Cómo pueden acceder los menores de edad?

- Todos los menores de 18 años tienen que rellenar el formulario, imprimir el documento y presentar la autorización firmada por el padre, madre o tutor.

- Si tienes 16 o 17 años, es suficiente con presentar la autorización firmada.

- Si tienes menos de 16 años, además del documento firmado, debes ir acompañado del padre, madre o tutor.

- Los menores de 10 años podrán acceder al festival de forma gratuita.