¿Qué debe dejar la Capitalidad Cultural en Granada? Una veintena de representantes de la cultura local visualizan el legado que 2031 empieza a dibujar en el horizonte

Algunos de los protagonistas de la cultura granadina que responden a la pregunta.

El jueves, IDEAL congregó a la cultura de Granada para renovar la ilusión y subrayar una línea que ya brilla en el horizonte: la Capitalidad Cultural 2031. Música, literatura, cine, danza, artes plásticas, teatro… «Solo se puede ganar desde el entusiasmo», dijo David Jiménez-Blanco, comisario de la candidatura, sobre la tarima del Teatro CajaGranada. Y desde ese mismo entusiasmo, con la energía del que confía en ganar el partido, planteamos a los asistentes una pregunta que ayude a guiar el camino: ¿Qué debe dejar la Capitalidad Cultural en Granada? Veinte protagonistas de nuestra cultura responden.

Alonso, músico

«La Capitalidad Cultural debe impulsar las ayudas a los artistas que trabajamos en Granada. Una ayuda económica, que es lo que no tenemos. Nos quieren mucho, pero de eso no podemos vivir».

Tacho González, músico y guionista

«Hay que poner en valor todo lo que tenemos y mejorar ciertas cosas de la ciudad. Yo, por ejemplo, que vivo en el Albaicín, cada vez que veo cómo tienen los cordobeses la judería, me da mucha envidia. Cuidemos no solo la Alhambra, sino todos los barrios, incluidos los más humildes. Que estén saneados, que estén bonitos. Y con eso yo me daría con un canto en los dientes».

José Antonio García, cantante 091

«Lo que espero realmente de la Capitalidad es que dé a conocer el potenciar que tiene Granada culturalmente, pero en todos los aspectos: música, poesía… Y yo apostaría por el rock and roll, que lleva desde los años 60 dando muchas alegrías y siguen saliendo bandas fantásticas de la ciudad. El rock no debe faltar».

Eric Jiménez, batería

«Debe servir para que deje infraestructuras que sigan formando la cantera granadina en cualquier disciplina artística. Música, cine, fotografía, teatro, en todo. No solo se tiene que apoyar a lo que ya ha triunfado, hay que invertir en la cantera. Y para eso hacen falta instalaciones que no tienen por qué ser gratuitas, pero sí pueden estar a disposición para arrendarlas a profesionales que puedan desarrollar su forma de enseñar para que todas las disciplinas se renueven».

María, Ana y Laura, integrantes de Las Dianas

«Queremos más salas donde poder tocar, porque muchas veces están todas las fechas pilladas hasta dentro de un año. Necesitamos tutorización, eso es súper importante, porque ahora que estamos entrando en el mundo de la música todo el tema laboral, derechos, contratos, autónomos… No tenemos ni idea y nos damos todo el rato contra la pared. Sería increíble que los que ya están arriba nos tutorizasen a los emergentes».

Ana Arístegui, presidenta de la Asociación de Técnicos Audiovisuales de Granada (Ateca)

«Debe dejar una unión entre trabajadores, empresas e instituciones. Y que deje un legado, que no sea la celebración de un día y nos olvidemos. Que haya una continuidad, que la Capitalidad vaya más allá y cree una filosofía que perdure».

José Sánchez Montes, cineasta

«Tendría que transformar ciertos espacios pequeños de la Granada cultural que representan a personajes históricos fundamentales. Se me ocurre ahora a Hermenegildo Lanz, por ejemplo. Que esos lugares donde vivieron o trabajaron se quedaran como rincones que abrazan y construyen el espíritu de la ciudad».

Juan Torres Molina, cine Madrigal

«Debe impulsar el cine en Granada, que es algo que está haciendo muy bien Film in Granada, la oficina de cine de Diputación. Pero también el cine a nivel local. Debe haber más presentaciones, más cine español en las salas, que vengan cineastas y autores… Y también espero que la Capitalidad arrope de alguna manera al Madrigal, que con mucho esfuerzo y dificultad sigue vivo. Ojalá siga vivo en 2031».

Sergio García, ilustrador y dibujante

«La Capitalidad debe dejar el poder de transformación sobre la base ya establecida, es fundamental. Sin eso no podemos hacer nada. En mi campo concreto, hay que generar infraestructuras que permitan que el sector cultural se pueda asentar en Granada sin tener que salir necesariamente de la ciudad. Residencias artísticas, concursos y sobre todo crear un hilo de generación de cultura base a través de galerías o de potenciar las editoriales existentes».

Juan Vida, pintor

«¿Recuerdas lo que pasó en Granada en 1996? Los túneles del Serrallo, la carretera de la Sierra, el acceso a la Alhambra… La Capitalidad debe dejar infraestructuras, un futuro con un urbanismo que amplíe las posibilidades de la ciudad, un legado».

María Die, grafitera

«Me gustaría un feedback. Que la cultura aporte a la ciudad y que la ciudad aporte a la cultura. Me encantaría que mi ciudad me apoyara más, sentirme arropada y valorada, con oportunidades de trabajo. Y a la inversa, que nosotros pudiéramos aportar cultura por todas partes».

Ana Gallego Cuiñas, catedrática de literatura UGR

«La Capitalidad debe dejar la sinergia, la idea de una cultura diversa, interdisciplinar y, sobre todo, de vanguardia. En el campo de las letras, debe reforzar las residencias universitarias y los másteres de industrias culturales. De hecho, no tenemos un máster de industrias culturales, que sería interesante. Hay que poner el acento en la formación y en la innovación».

Laura García-Lorca, presidenta de la Fundación García Lorca

«Debe dejar una estabilidad en la programación cultural, que es muy rica y variadísima. Creo que nos debe ayudar a que podamos seguir trabajando sin la precariedad que durante tantos años se ha vivido. Y Federico García Lorca creo que es y será una pieza central en la ciudad, porque hablar de Lorca también es hablar de lo contemporáneo, de la experimentación, del futuro. Lorca nos dejó un futuro muy bien articulado».

Miguel Puga, mago

«Creo que se debería originar la transformación que siempre he soñado de Granada a GranHada, esa ciudad en la que todo el mundo desearía pasar algún tiempo y vivir. Y, más pragmáticamente, debe potenciar una agenda única, más coordinación de las actividades y un incremento del presupuesto para la cultura».

Tato Rébora, director del Festival de Tango

«La Capitalidad debe dejar un público cultural mejor en cantidad y calidad. Un público que vaya a todas las manifestaciones culturales y no solo las especializadas. Debería haber un público diverso, eso sería un gran legado».

Juan Pinilla, cantaor

«La integración. A mí me gustaría que en una ciudad donde hay tantísima dispersión, la Capitalidad dejara una aglutinación de talentos y festivales, una agenda compartida y una unión que se mantenga en el tiempo».

Agustín Barajas, coreógrafo y bailarín

«La Capitalidad dejará una transformación. Una transformación de lo que venimos haciendo durante décadas en Granada, culturalmente hablando. Un paso vanguardista hacia nuevas maneras de ver, de crear. Tenemos que desempolvar lo que tenemos desde hace mucho tiempo metido en el armario y que es tan necesario. Tenemos que darle cabida a las nuevas vertientes creativas, apostar por la gente nueva, por los jóvenes, para que puedan estar en el mundo sin salir de Granada. Y te lo dice alguien que ha llorado tanto por estar lejos de casa».

