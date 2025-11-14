Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Cultura lleva la fuerza expresiva del arte 'jondo' a los museos en el Día del Flamenco

El ciclo 'Flamenco Expuesto' propone ocho intervenciones artísticas de forma simultánea en espacios de todas las provincias andaluzas

Ideal

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:50

Comenta

La Consejería de Cultura y Deporte, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, celebra el próximo domingo 16 de noviembre el Día del ... Flamenco, en el que se conmemora el 15 aniversario de su inclusión en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, con un amplio programa de actividades en las ocho provincias andaluzas. Con motivo de la efeméride se está desarrollando en este mes, con la participación de 400 artistas de Andalucía, un programa de más de 170 iniciativas escénicas, formativas y de mediación cultural que vienen a subrayar el valor del flamenco como motor artístico, educativo y social.

