Cultura celebra la recuperación del 'Libro de la repoblación de Pitres' con una exposición en el Archivo Histórico Provincial

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, David Rodríguez, acompañado por la directora del Archivo Histórico, Eva Martín y el director de ... la Real Chancillería, David Torres, ha inaugurado la exposición 'El Libro de la repoblación de Pitres y su recuperación en el Archivo Histórico Provincial de Granada' y el quinto ciclo de conferencias denominado 'El Consejo de Población y la Repoblación del Reino de Granada en sus fuentes', que profundizan en uno de los episodios más relevantes de la historia moderna del territorio granadino: el proceso repoblador que tuvo lugar tras la rebelión de las Alpujarras en el siglo XVI.

A través de esta muestra, se exhiben tanto el 'Libro de la repoblación de Pitres', como otras unidades documentales del fondo del Consejo de Población, conservado en el Archivo Histórico Provincial, que permiten contextualizar históricamente las políticas de repoblación emprendidas por la Corona de Castilla entre 1570 y 1595. La exposición permanecerá abierta hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas.

La muestra gira en torno a la reciente recuperación del 'Libro de repartimiento de Pitres (1577-1597)', desaparecido durante casi 90 años, que ha sido entregado voluntariamente por su actual poseedor. Este documento recoge el reparto de los bienes de los moriscos expulsados en la antigua taha de Pitres y constituye un testimonio excepcional del proceso de reorganización social y económica del Reino de Granada.

El delegado territorial ha destacado que «la recuperación de este libro constituye un acontecimiento de enorme valor patrimonial e histórico, que refuerza el papel de los archivos públicos como garantes de la memoria colectiva y del patrimonio documental andaluz». Rodríguez subrayado «la actitud ejemplar del ciudadano que ha restituido el documento al Archivo Histórico Provincial, gesto que demuestra la importancia de la colaboración ciudadana en la conservación del patrimonio».

La directora del Archivo Histórico Provincial de Granada, Eva Martín, ha señalado que «la exposición no solo permite redescubrir un documento de extraordinaria relevancia, sino también poner en valor el ingente fondo documental del Consejo de Población, esencial para comprender las transformaciones del Reino de Granada tras la expulsión morisca».

Conferencias

Como complemento a la exposición, los archivos de la Real Chancillería y Histórico Provincial de Granada celebran el quinto ciclo de conferencias 'El Consejo de Población y la Repoblación del Reino de Granada en sus fuentes', en el marco del programa 'El valor de las fuentes, perspectivas de investigación en los archivos'. Esta edición revisa la historiografía y las fuentes disponibles sobre la organización institucional de la repoblación tras la Guerra de las Alpujarras y las incautaciones de bienes de los moriscos.

El ciclo, de entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará el último jueves de octubre y los dos primeros de noviembre en ambas sedes archivísticas. Concretamente hoy 30 de octubre, a las 19:00 horas tendrá lugar la conferencia 'Entre el Consejo y la Junta: las instituciones de la repoblación felipista', ofrecida por la profesora Margarita Birriel Salcedo, de la Universidad de Granada, en el Archivo Histórico Provincial de Granada.

Por otro lado, 6 de noviembre, a las 19:00 horas, el director de la Real Chancillería, David Torres, ofrecerá la ponencia titulada 'La Chancillería y el Consejo de Población de Granada' y, para finalizar, el 13 de noviembre, 19:00 horas, el análisis titulado 'El Consejo de Hacienda y Población de Granada. Nuevas perspectivas de investigación', ofrecido por por el profesor de la UGR, Luis Díaz de la Guardia López.

David Torres ha afirmado que «este ciclo ofrece una oportunidad excepcional para revisar desde las fuentes originales la estructura administrativa y judicial que acompañó la repoblación, así como para destacar el valor de la documentación conservada en los archivos granadinos como fuente viva para la investigación histórica».

Los dos archivos, dependientes de la Consejería de Cultura y Deporte, reafirman con estas actividades su compromiso con la difusión del patrimonio documental y con la promoción de la investigación histórica, poniendo al alcance de la ciudadanía el conocimiento sobre los procesos que configuraron la identidad del Reino de Granada.