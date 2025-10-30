Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, David Rodríguez, acompañado por la directora del Archivo Histórico, Eva Martín y el director de la Real Chancillería, David Torres.

Cultura celebra la recuperación del 'Libro de la repoblación de Pitres' con una exposición en el Archivo Histórico Provincial

La institución autonómica organiza un ciclo de conferencias sobre la Repoblación del Reino de Granada tras la rebelión de las Alpujarras

Ideal

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:05

Comenta

El delegado territorial de la Consejería de Cultura y Deporte, David Rodríguez, acompañado por la directora del Archivo Histórico, Eva Martín y el director de ... la Real Chancillería, David Torres, ha inaugurado la exposición 'El Libro de la repoblación de Pitres y su recuperación en el Archivo Histórico Provincial de Granada' y el quinto ciclo de conferencias denominado 'El Consejo de Población y la Repoblación del Reino de Granada en sus fuentes', que profundizan en uno de los episodios más relevantes de la historia moderna del territorio granadino: el proceso repoblador que tuvo lugar tras la rebelión de las Alpujarras en el siglo XVI.

