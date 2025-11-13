Cultura, arte e historia, protagonistas de los premios Agua Granada de pintura

Es un cuadro cargado de poesía, una pintura que idealiza la vida en plazas tan significativas como la de la Trinidad, donde la historia y ... las diferentes expresiones culturales se muestran y dan vida bajo el influjo del agua de las fuentes y el sonido de los surtidores. Es el sentimiento que se percibe al contemplar la obra 'Agua en La Trinidad', con la que el pintor japonés afincado en Granada Yosio Yamasaki conseguía el primer premio del XIX Concurso de Pintura Fundación Agua Granada, dotado con 3.500 euros, que este año tenía como lema 'Granada, la cultura del agua'. Una obra que llamó la atención de todos los que asistieron a la entrega de premios del certamen celebraba el pasado martes en el Centro Cultural Gran Capitán.

El presidente de Fundación Agua Granada, Luis Curiel Aróstegui, destacaba en la entrega de premios la altísima calidad de las 50 obras presentadas a la edición de 2025. «Con este concurso mantenemos nuestro apoyo a los artistas plásticos que engrandecen y difunden los valores históricos y culturales de la ciudad de Granada». Luis Curiel constataba que este certamen muestra, una vez más, como el mundo del arte y los creadores reconocen Granada como capital de la cultura del agua, una ciudad milenaria nacida de ríos, acequias, aljibes y fuentes. Se mostraba orgulloso por el gran reconocimiento que el certamen de pintura de Agua Granada ha conseguido en la ciudad y el alto índice de participación, que crece cada año.

Junto a Yosio Yamasaki, que el año 2023 fue galardonado con el segundo premio de este mismo concurso, el pintor granadino Adrián Marmolejo Clarhed obtenía el segundo galardón, dotado con 2.500 euros, con la obra 'Bañuelo. Íntima cultura del agua', en la que representa de una forma singular los ancestrales baños árabes, con un tratamiento excelente de la luz y las formas que realzan el patrimonio histórico del agua en la ciudad. El tercer premio, dotado con 1.500 euros, ha sido para la pintora granadina, María Trinidad Porcel Jiménez, por una obra de gran belleza y plasticidad en la que reinterpreta un cuadro de Sargent 'Jarrón de las Gacelas' al que añade una imagen de los mascarones del Pilar de Carlos V, para mostrar la dualidad entre la cultura nazarí y cristiana en la ciudad de Granada.

Con la entrega de premios se inauguraba la ya tradicional exposición del Concurso de Pintura de Fundación Agua Granada, en la que se pueden disfrutar de 35 obras de gran formato, seleccionadas entre el medio centenar presentadas al concurso. Esta exposición se mantendrá hasta el día 13 de diciembre en el Centro Cultural Gran Capitán. Puede visitarse de martes a sábados en horario de 17.00 a 21.30 horas.