Premiados en el XIX Concurso de Pintura Fundación Agua Granada Ideal

Cultura, arte e historia, protagonistas de los premios Agua Granada de pintura

El pintor Yosio Yamasaki consigue el primer premio al representar la música y la danza bajo las fuentes de las plazas

Ideal

Jueves, 13 de noviembre 2025, 09:57

Comenta

Es un cuadro cargado de poesía, una pintura que idealiza la vida en plazas tan significativas como la de la Trinidad, donde la historia y ... las diferentes expresiones culturales se muestran y dan vida bajo el influjo del agua de las fuentes y el sonido de los surtidores. Es el sentimiento que se percibe al contemplar la obra 'Agua en La Trinidad', con la que el pintor japonés afincado en Granada Yosio Yamasaki conseguía el primer premio del XIX Concurso de Pintura Fundación Agua Granada, dotado con 3.500 euros, que este año tenía como lema 'Granada, la cultura del agua'. Una obra que llamó la atención de todos los que asistieron a la entrega de premios del certamen celebraba el pasado martes en el Centro Cultural Gran Capitán.

