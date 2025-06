La cuarta edición de «Tropicalia Summer Music» llega con una oferta musical sin precedentes

IDEAL Miércoles, 18 de junio 2025, 17:23 | Actualizado 17:39h. Compartir

Desde el 4 hasta el 9 de agosto, el ciclo de conciertos se destaca por un cartel impresionante que promete no solo música de calidad, sino también momentos inolvidables para todos los asistentes. Este año, Tropicalia se convierte en un espacio de celebración, nostalgia y, sobre todo, de gran música. Con un evento tan diverso y emocionante, Tropicalia Summer Music se consolida como el festival de referencia en la Costa Tropical.

Un año más, ya están disponibles entradas para todos los conciertos a precios exclusivos a través de Oferplan Granada de IDEAL, asegurando que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Con cada actuación, se añade un nuevo capítulo a la rica tradición musical de la región, convirtiéndo cada noche en un recuerdo imborrable. Este verano, cuando escuches el nombre de Tropicalia, recuerda que ha llegado el momento de dejarse llevar por la música, revivir viejos tiempos y crear nuevos recuerdos. Salobreña te espera para disfrutar de las mejores noches del verano

Andy y Lucas

La inauguración del festival llegará de la mano de Andy y Lucas, un dúo gaditano que ha estado en la cima de la música española durante más de dos décadas. El próximo lunes 4 de agosto, este icónico grupo ofrecerá uno de sus últimos conciertos, marcando una despedida cargada de emociones. Con más de 2 millones de discos vendidos y cifras abrumadoras que incluyen un doble disco de diamante y veinte discos de platino, el evento promete ser un tributo a su legado musical. Los fans podrán disfrutar de sus éxitos más memorables y de sorpresas preparadas especialmente para esta ocasión única.

Miguel Campello y Juanlu Montoya

El martes 5 de agosto, la fusión de estilos estará a cargo de dos artistas imprescindibles: Miguel Campello y Juanlu Montoya. Miguel, conocido por su inconfundible estilo mestizo, presentará su nuevo trabajo, Noche y Día, mientras que Juanlu, fenómeno viral en las plataformas digitales, hará vibrar al público con hits como «La Fiesta de los Primos» y «Cupido». Sin duda, una noche llena de energía y carisma que no querrás perderte.

Medina Azahara y Mago de Oz

La jornada del 6 de agosto vivirá una explosión de sonidos intensos con la actuación de Medina Azahara y Mago de Oz. Medina Azahara, que se encuentra en una emotiva gira de despedida tras más de 40 años en el panorama musical, ofrecerá a sus seguidores un viaje nostálgico. Por su parte, Mago de Oz, recién llegados de su exitosa gira por América, prometen encender la noche con una puesta en escena espectacular. Prepárate para una velada que hará resonar el rock en cada rincón del Polideportivo Julio Martín Pérez.

Pastora Soler

El 7 de agosto será testigo de una noche mágica con la actuación de Pastora Soler, una de las voces más icónicas de la música española. Al celebrar sus 30 años de trayectoria, la artista sevillana deleitará al público con un repertorio que combina sus clásicos con nuevas canciones, garantizando una experiencia emocional y cargada de talento. No cabe duda de que este evento formará parte de la historia musical de Salobreña.

Casete

Como si eso no fuera suficiente, el 8 de agosto se llevará a cabo una fiesta temática que rendirá homenaje a lMedina Azahara y Mago de Oz: Casete Manía. La Explanada del Polideportivo se transformará en una auténtica máquina del tiempo musical, ofreciendo a los asistentes más de 8 horas de diversión y baile, complementadas con futbolines, dardos, pinball y arcade. Actuaciones de leyendas como Nacha Pop, Jaime Urrutia, Javier Ojeda, No Me Pises Que Llevo Chanclas y Tennessee llenarán la noche de nostalgia y ritmo. 2