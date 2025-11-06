Crímenes con historia en Granada Noir

Granada Noir, el festival multicultural patrocinado por Cervezas Alhambra y dedicado al género negro y criminal, continúa el viernes 7 de noviembre con una programación ... centrada en la novela y la narrativa con trasfondo histórico.

La jornada transcurrirá en la la Casa de Mariana Pineda y comenzará a las 18 horas con la conversación con Alfonso Salazar y Elvira Martínez de Tejada sobre su novela 'El crimen de la alberca', cuya acción transcurre en la Granada de los románticos. Hace casi un año, Washington Irving abandonó la Alhambra cuando, en el verano de 1830, aparece en el Patio de los Arrayanes, el cuerpo sin vida de un hombre. Para resolver el caso se contará con la ayuda de Doña Frasca, encargada de recibir a los visitantes del monumento así como de Matías, guía ocasional de los Palacios y de Lorenzo Montuega, alguacil.

Alfonso Salazar construye así una novela vibrante y llena de color, que transporta al lector a una Granada evocadora y misteriosa, con la Alhambra como escenario central de una historia de intriga, historia y fascinación.

Y a las 19 horas continúa este género negro con trasfondo histórico dado que Pedro Herrasti conversará con Puri Manzano sobre su novela 'Los crímenes del retiro'. En el Madrid de 1900, una joven aparece asesinada en las Injurias, uno de los barrios más desfavorecidos de la capital. Su cuerpo sin vida yace junto al río con una flor y un poema de Rubén Darío en las manos. Entre los curiosos que se agolpan frente al cadáver, se encuentran Pío Baroja, un joven médico que está visitando la zona para escribir una novela, y el agente Miguel Herranz, antiguo combatiente de Filipinas, de donde ha regresado con graves secuelas físicas y psíquicas.

Encuentros Especiales Granada Noir

El cuarto de los Encuentros Especiales Cervezas Alhambra será a las 20.30 horas en el Restaurante Tendido 1 para hablar de 'Fútbol, fidelidad y trabajo en equipo' con el escritor José Francisco Alonso, autor de la novela 'Bacalao de Bilbao'.

El libro cuenta la historia de Norberto Lopetegui, el futbolista más prometedor que jamás ha tenido el Athletic, que no se decide a firmar la renovación. Bilbao entero asiste al hecho insólito de que uno de sus hijos dude si continuar en el club. Algunos piensan que existe una suculenta oferta del Real Madrid o del FC Barcelona. Traidor, le dicen. Enseguida aparecen las amenazas de muerte. El ertzaina Román Escudero y su amigo Loizaga, profesor de Filosofía, se adentrarán en las profundidades del mundo fútbol para descubrir el misterio.

Granada Noir en la provincia

Gracias a la colaboración de Diputación de Granada, el festival Granada continúa con sus extensiones a la provincia.

A las 19 horas, Juan Carlos Galindo estará en la Biblioteca Pública de Santa Fe para hablar sobre la serie policíaca protagonizada por su personaje de cabecera, Jean Ezequiel. Juan Carlos Galindo (Segovia, 1979) es periodista cultural en El País. Desde 2010 escribe y coordina «Elemental», blog de referencia en la novela negra española. Colaborador habitual de festivales como BCNegra o el Quais du Polar en Lyon, desde 2022 participa en la tertulia cultural de La Brújula, en Onda Cero. En 2023 debutó en la ficción con Hontoria (Salamandra), novela con la que inició las andanzas del periodista e investigador Jean Ezequiel y que fue finalista en Valencia Negra, el premio Paco Camarasa, el Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón y el Pata Negra-Domingo Villar de Salamanca.

Igualmente a las 19 horas, Susana Martín Gijón estará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Gualchos para hablar de su novela más reciente, 'La Capitana', cuya acción transcurre en la Granada del Barroco. Susana Martín Gijón nació en Sevilla en 1981. Se licenció en Derecho y se especializó en relaciones internacionales y derechos humanos.

Ha sido Directora General del Instituto de la Juventud de Extremadura (2007-2011) y Presidenta del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia y colabora en plataformas feministas nacionales e internacionales. En 2019 fue elegida Presidenta de la Asociación de Escritores Extremeños. Su saga policiaca más aclamada dio comienzo en 2013 con la novela Más que cuerpos.

En 2015 Martín Gijón publicó Náufragos, historia con la que quedó finalista en prestigiosos certámenes como el Premio Literario Felipe Trigo y La Trama de Ediciones B. La obra ha sido adaptada al mundo audiovisual. En 2020, con su novela Progenie, da comienzo a una nueva serie que sigue los pasos de la sevillana Camino Vargas.

El Festival Granada Noir

Granada Noir es un festival multidisciplinar de carácter popular dedicado al género negro y policíaco, puesto en marcha en 2015 por Gustavo Gómez y Jesús Lens y que cuenta con el patrocinio de Cervezas Alhambra y la colaboración del Ayuntamiento de Granada, Diputación de Granada, Junta de Andalucía, Metro y Universidad de Granada, además de otras empresas y organizaciones como Librerías Picasso y Hyundai Sport Automoción.

Granada Noir es un festival que promueve un variado maridaje de propuestas culturales de calidad contrastada; una cita de carácter abierto, creador, innovador, participativo y gratuito, que saca la cultura a la calle, a los barrios y a los pueblos y que, además, la lleva a bares, librerías, bibliotecas, cines y cafés.

Un festival cuyo programa está abierto a todas las artes y que permite maridar las disciplinas más diferentes, posibilitando el contacto y la relación directa entre autores, creadores, público y aficionados.