«Crecer entre mis hermanos me permite ser muy irresponsable y muy gamberro con las ideas» Xxxxxx. :: xxx Ángel Arias, Caballo Alien y Kowalsky conforman el cartel del Sonico Fest de este domingo (Salobreña, 18 Nudos Surf Club, en la playa) Ángel Arias JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA. Domingo, 25 agosto 2019, 01:15

El apellido de Ángel tiene un gran peso específico en Granada, dentro de la música y fuera también, y es sinónimo de inquietud y audacia, cuadrando círculos y redondeando triángulos. Artista 'audio' y 'visual', juntos o por separado sus propuestas no dejan a nadie de perfil.

-Tras el Festival de músicas avanzadas de Almuñécar (¡sólo una edición!) ¿El 'Sónico' puede ocupar es espacio vacío en Granada de las propuestas menos convencionales?

-'Sónico' es un encuentro sonoro delirante de José Luís Palomares, impulsor del evento, y su 'motto', «independencia y acción». José Luis no pide permiso ni pide perdón para organizar el caos. Dudo que se tome siquiera la molestia de patear pasillos pidiendo fondos: de lo contrario, yo no participaría en él.

-Últimamente le hemos visto buceando en Val del Omar ¿es insondable?

-Val del Omar es inagotable y yo soy incansable: sé que con Val del Omar tengo garantizadas memorables sesiones de buceo a perpetuidad.

Porque el zoom no lo inventó Lazarov...

-Lazarov usó tan intensivamente el zoom que este llegó a oler a goma quemada; hasta ahí la relación entre ambos. La afirmación de que el zoom nació en Granada a manos de Val del Omar es una apuesta potente, osada y desafiante al tiempo que deja al descubierto el brutal complejo de inferioridad del panorama tecnológico español. Sí, el zoom nació en Granada; sí, lo inventó Val del Omar. Hay a quien no le gusta la idea y hay quien no sabe qué hacer con esta información de primera mano.

-Ni la psicodelia visual los Grateful Dead o los Airplane en el Fillmore...

-Afirmar que la psicodelia visual la inventó Grateful Dead va a enfadar a más de uno.

-¿A veces la vanguardia está ya en la retaguardia?

-Retroprogresión: se trata de retroceder al tiempo que se avanza. Es un movimiento ondulatorio, vibratorio, más que un movimiento artístico.

-¿Sucede los mismo que el legado de su hermano, 'no tiene final', parafraseando a Val del Omar?

-Jesús, sinfín; Jesús sigue preñado de sí mismo. Empaquetar sus cosas fue un trabajo hercúleo y triste; desempaquetarlas está siendo una labor titánica y emocionante.

-Crecer entre Jesús y Antonio fue...

-No fue, es; sigue siendo. Crecer entre estos dos gigantes me permite ser muy irresponsable, muy gamberro con las ideas. Ya los tengo a ellos para poner las cosas en su sitio. En el terreno de la creación, Jesús no se ha ido a ninguna parte, sigue aquí, bien plantado.

-Sin embargo optó por ningún instrumento al uso ¿o sí?

-Hubo un tiempo en el que los fans de Lagartija Nick me tildaban de «maricón» por subir un ordenador al escenario. La mayoría de los instrumentos «al uso», yo los desuso. Todo instrumento necesita de una técnica y de un proceso para exprimir su capacidad expresiva: una computadora es un instrumento cuya música son las ideas; la técnica que reclama está muy lejos de un mástil de guitarra o una baqueta.

-¿Audio o visual?

-La computadora es la mayor herramienta de simulación jamás inventada. Cada sonido, cada imagen que entra en una computadora jamás vuelve a su estado original. Muta en una entidad completamente distinta; entra en el territorio binario donde todo es manipulable a nivel quirúrgico mediante líneas de código. En el mundo de la computación, todo es teatro y todo es de color.

-¿Y para cuándo dejamos el tacto, el olfato y el gusto en la experiencia total?

-Actualmente, trabajo en un concepto valdelomariano muy potente que nunca ha sido puesto en práctica, el «Ámbito Sensorium»: una idea que hará palidecer a cualquier experiencia de inmersión actual: Val del Omar la imaginó como una una «cópula conmocional aprojimante».

-¿Cómo es AA en 'concierto'?

-No lo sé; una vez terminada mi intervención jamás vuelvo a pensar en ella. Solo me llevo un saco de errores y la agradable impresión de que acabo de generar una nueva montaña de problemas que me muero por conocer.

-Su trabajo lo hemos contemplado/escuchado casi siempre en sesiones de locales underground, ahora sale al fresco del mar en una escuela de surf ¿se pueden surfear los bits?

-Los bits son energía vital, tan natural como el «prana» o «qi». Los bits, los bytes, se pueden combinar de maneras inimaginables mediante intensos procesos lógicos: los puedes surfear solo si te gustan los entornos revueltos, indomables, primitivos. Lo que jamás podrás hacer es domarlos: sería como intentar aplacar un mar revuelto con una plancha. Mi computadora y aceite de oliva para el sol, no necesito más.