«Creaviva es una mirada al pasado desde mi presente»

Hoy viernes, a las 20.00 horas, da comienzo la programación de Andalucía-Flamenco en el Teatro Alhambra, lo que vino a sustituir Flamenco Viene ... del Sur. La encargada de inaugurar el ciclo es la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco, con su obra 'Creaviva', en co-dirección escénica con Antonio Ruiz. Son nueve piezas correspondientes a las nueve Musas de la antigüedad clásica, que buscan su expresión a través del flamenco. Junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco con diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las Musas y sus artes, y convertidos aquí en coplas cantadas.

- 'Creaviva' explora la soledad del creador a través de las nueve musas. ¿De qué manera pretende que este viaje íntimo y universal impacte en el espectador?

Yo creo que todas las personas conectan de alguna manera con la honestidad, la sensibilidad, la vulnerabilidad… 'Creaviva' es una propuesta íntima y reflexiva, que crea un diálogo minimalista entre la música y la danza.

- Cada musa representa un palo flamenco. ¿Cómo fue el proceso de decidir, por ejemplo, que Clío fuera soleá o Erató farruca? ¿Fue un encuentro natural o una búsqueda consciente?

Cada una de las musas de la inspiración tiene un sentido. Hemos intentado acercarlas a nosotros, al flamenco, conectando el porqué de cada una de ellas con una sensación, sentimiento o reflexión. Clio es la diosa de la historia que para nosotros podría ser el pasado, la tradición, para ello creamos una soleá alfarera, tradicional, inspirándonos, en cantes de Triana. Erató, es la musa del amor y hemos creado un diálogo entre la guitarra y la danza a partir de una farruca. Un paso a dos entre el músico y la bailaora, íntimo y emocional. Así, de esta manera, hemos ido conectando cada una de las diosas con lo que nos ha ido inspirando para cada pieza.

- ¿Podría contarnos cómo se integran los textos y poemas grecolatinos en la estructura flamenca?

'Creaviva' se desarrolla a partir de las nueve Musas de la inspiración. Cada una de ellas evoca un estado y nos conduce a un lugar de búsqueda y reflexión. Los textos cantados y hablados están creados a partir de lo que cuenta cada una de ellas y nos conduce a un estado de conexión entre lo divino y lo humano, entre lo onírico y lo real.

- En el escenario se simulan muros grises y un laberinto. ¿Son necesarios estos elementos para el desarrollo de la obra?

El espacio escénico no cuenta nada en sí mismo, pero crea un imaginario, una estética que nos ayuda a crear ese ambiente onírico donde colocar la obra.

- Trabaja con los cantaores Antonio Campos y Gema Caballero, ambos de Granada. ¿Han sido elegidos al azar o desde un primer momento se pensó en ellos para este espectáculo?

Tanto Gema Caballero como Antonio Campos llevan bastantes años trabajando conmigo, conocen mi vocabulario y se adaptan a las necesidades de cada proyecto. Son grandes profesionales a los que admiro y quiero.

- Usted ha dicho que su madre, de 91 años, a quien dedica el espectáculo, es una inspiración.

Mi madre es mi mayor referente como persona y como mujer. En este momento de mi vida y de mi carrera, me ha hecho parar y hacer una revisión de la tradición, de donde vengo, de mis orígenes y mi formación Flamenca. 'Creaviva' es una mirada al pasado desde mi presente.

- 'Creaviva' está estructurado como una suite de piezas independientes pero con un concepto común. ¿Teme que el público pueda perderse sin haber leído el programa?

El público no tiene que entender realmente ningún argumento, porque no lo hay, solo queremos que conecte con la intención que tiene cada pieza y que pueda realizar ese viaje emocional con nosotros.

- ¿Cómo entiende el flamenco en la actualidad, con tanto estudio y experimentación?

El flamenco está siempre en continua evolución y exploración del pasado y del presente y en búsqueda de nuevos panoramas. Creo realmente que es el arte más vanguardista.

- ¿Tiene Granada un significado especial para Rafaela Carrasco?

Granada es un lugar muy especial para mí. He tenido la suerte de poder mostrar mis trabajos en esta ciudad y tengo grandes amigos aquí. Es un lugar de inspiración.