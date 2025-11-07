Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rafaela Carrasco, bailaora y coreógrafa. Laura Ortega
Rafaela Carrasco – Bailaora y coreógrafa

«Creaviva es una mirada al pasado desde mi presente»

Rafaela Carrasco será la encargada de inaugurar la programación de Andalucía-Flamenco en el Teatro Alhambra

Jorge Fernández Bustos

Viernes, 7 de noviembre 2025, 08:34

Hoy viernes, a las 20.00 horas, da comienzo la programación de Andalucía-Flamenco en el Teatro Alhambra, lo que vino a sustituir Flamenco Viene ... del Sur. La encargada de inaugurar el ciclo es la bailaora y coreógrafa Rafaela Carrasco, con su obra 'Creaviva', en co-dirección escénica con Antonio Ruiz. Son nueve piezas correspondientes a las nueve Musas de la antigüedad clásica, que buscan su expresión a través del flamenco. Junto al dramaturgo y poeta Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco con diversos textos y poemas de la cultura grecolatina referidos a las Musas y sus artes, y convertidos aquí en coplas cantadas.

