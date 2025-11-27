Crean un videojuego gratuito para escapar de la Alhambra con la palabra exacta Juan de la Cruz publica 'El susurro de los nazaríes', un videojuego inspirado en las aventuras conversacionales de los 70 en el que la única manera de resolver el misterio es a través de del texto

Juan de la Cruz, en Freakmondo, con el videojuego 'El susurro de los nazaríes'.

«Siempre me gustaron los juegos», dice Juan de la Cruz rodeado de cientos de juegos de mesa ordenados primorosamente en las estanterías de su tienda, Freakmondo, en calle Cruz. «Pero no empecé con estos, a mí me fascinaban las aventuras gráficas de ordenador», sigue mientras señala su brazo, completamente tatuado con personajes míticos de 'Monkey Island', 'Grim Fandango' y otros videojuegos de los 80 y 90. «Había algo que quería hacer desde hace mucho tiempo. Un videojuego como los de antes: una aventura conversacional». En la pantalla del móvil, una Alhambra que parece dibujada en una vieja Super Nintendo y una música que nos teletransporta de golpe a un salón recreativo dan la bienvenida a 'El susurro de los nazaríes'. «He hecho el juego».

'El susurro de los nazaríes' es una suerte de 'escape room' digital, un desafío en la que el jugador tendrá que resolver una serie de puzzles, misterios y acertijos para sobrevivir a la noche. Un videojuego que no exige habilidad con los botones ni desplazarse por un mapa en dos o tres dimensiones. No, no es esa clase de videojuego. De hecho, se acerca más a los libros de 'Elige tu propia aventura'. Esto es una aventura conversacional, un género de videojuegos que despuntó en los 70 y 80, los inicios de las computadoras domésticas.

Así que aquí todo es cuestión de texto, de usar las palabras exactas. El juego empieza así: «La Alhambra duerme ahora. La luna llena es un ojo plateado que vigila la colina de la Sabika. Has disfrutado del silencio que solo la noche otorga a este lugar, desde hace tiempo paseas de noche por la Alhambra, cuando no hay gente que perturbe este momento. Pero al volver la vista te das cuenta de que el conserje se ha ido, las puertas han sido cerradas y estás atrapado. Te han dejado encerrado en la Alhambra al anochecer. La oscuridad apenas te permite ver, pero debes encontrar una forma de iluminar tu camino. La única salida es atravesar el corazón de la ciudadela nazarí, envuelta ahora en un manto de sombras misteriosas. Tu objetivo: Escapar de la Alhambra antes del amanecer. Debes ir al norte para entrar en la única puerta que hay abierta...».

Bajo el texto, una caja para introducir comandos muy específicos: ir, coger, usar, examinar, mirar, leer, encender, buscar, poner y esperar. Así que, por ejemplo, podríamos probar a escribir «mirar la luna llena» o, directamente, «ir al norte» y ver qué sucede...

La chispa

De pequeño, Juan visitaba la Alhambra sin perder de vista aquellas puertas cerradas, los candados, los pasillos oscuros que se adentraban en las cloacas... «Una vez me imaginé que me quedaba encerrado dentro de la Alhambra y desde entonces tengo esa idea en la cabeza. Luego vinieron los cuentos clásicos, las leyendas... y de esa mezcla surge 'El susurro de los nazaríes'». En España hay una gran tradición de aventuras conversacionales, sobre todo las que crearon en los 70 y 80 empresas como Aventura AD y Dynamic Multimedia ('La guerra de las vajillas', 'Don Quijote', 'Time Zone', 'Zork', 'Jabato'...). «Para mí son un referente y este juego es una carta de amor a aquellos juegos».

Usted puede jugar ahora mismo a 'El susurro de los nazaríes', completamente gratis. No tiene más que entrar aquí y dejarse llevar por una aventura construida, «en un 40%», con inteligencia artificial. «Yo también soy informático. Estoy terminando un Máster de Desarrollo con IA. Aunque la IA no es la panacea todavía, sí que sirve para conseguir recursos visuales». El videojuego, de hecho, es un proyecto de Creative WebLab, la empresa de desarrollo web y diseño gráfico creada por el propio De la Cruz. «Tenemos clientes de distintos perfiles, pero estamos especializándonos en grupos de música locales, como Manteca para Tostar, Diversión Asegurada o Crypta56, entre otros».

¿Ahora qué?Abrir explorador. Ejecutar 'El susurro de los nazaríes'. Leer texto. Jugar. Teclear. Escapar de la Alhambra. Divertirse. Y contarlo.

Ampliar Juan de la Cruz, con Aula Aventura. J. E. C. Se buscan profesores para una aventura educativa Juan de la Cruz y su empresa Creative WebLab han lanzado una segunda aplicación «muy innovadora». Se trata de Aula Aventura, una plataforma educativa para colegios e institutos. «Es un sistema de gamificación –explica De la Cruz–. Ayuda a los docentes a convertir sus clases en juegos a través de entrega de premios, misiones especiales, ganar puntos de experiencia, obtener recompensas…». El sistema está en fase beta y se puede probar en la web de Aula Aventura . De hecho, Juan de la Cruz busca docentes interesados en probarla para analizar fortalezas y debilidades. ¿Alguien se apunta?

