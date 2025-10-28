El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presenta 'Grandeza Inmemorial' en la Real Maestranza

El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presentó ayer tarde su libro 'Grandeza Inmemorial. Grandes de España de 1520' en el marco incomparable de ... la Casa de la Real Maestranza de Caballería de Granada, ubicada en la calle Laurel de las Tablas. El acto comenzó con la introducción del ponente a cargo del teniente de hermano mayor de esta institución, Gonzalo Martínez-Carrasco y de Santiago. En sus palabras de bienvenida destacó la pasión por la historia de Julián Tomás y su amplia obra dedicada a la mitología, familias nobiliarias, genealogía, flamenco, toros e historia contemporánea. Especialmente de los siglos XIX y XX. En referencia a los maestrantes, hizo alusión a la vinculación de algunos de ellos a familias reseñadas en el libro.

Julián Tomás Gracia Sánchez inició su intervención destacando «la ilusión y el honor» que suponía para él presentar su obra en Granada y, en concreto, en la Casa de la Real Maestranza de Caballeria. Para introducir a los asistentes en la materia de su libro, el autor hizo una interesante y esclarecedora exposición sobre la nobleza.

Distinguió, en primer lugar, la de privilegio, concedida por hazañas o valía personal, y la de sangre, vinculada al linaje y familias importantes. Dentro de la nobleza indicó los cuatro títulos vinculados a ella, príncipe, duque, marqués y conde, y sus tres características principales, el linaje, la riqueza y la privanza.

A partir de entonces su oratoria estuvo repleta de referencias históricas y nombres, que tuvieron como punto de partida el año 1520 y la figura del e mperador Carlos I, responsable del nombramiento de las 25 primeras familias que tuvieron el título de Grandeza Inmemorial.

En opinión de Julián Tomás, cómo agradecimiento por la ayuda económica que, «es más que probable», representaron estos nobles para que Carlos I pudiera erigirse como emperador y obtuviese el voto favorable de los siete electores. Desde ese momento, los poseedores de la Grandeza Inmemorial adquirieron un amplio número de privilegios, entre los que destacó el hecho estar cubiertos ante el rey, tener un banco preferente o la jurisdicción total sobre sus territorios. Con respecto a estos últimos, explicó con todo detalle el reparto de todos estos títulos, vinculados a grandes familias, a lo largo de la geografía española.

Fin de los señoríos

Otros años de gran importancia han sido posteriormente 1811, en el que se pone fin a los señoríos jurisdiccionales, 1815 con la Diputación de la Grandeza y el año 2006 en el que la ley otorga igualdad de derechos sucesorios para hombre y mujer, lo que dio pie a no pocos pleitos.

Con la llegada de 1984 se pierde, además, el pasaporte diplomático, último de los privilegios concedidos a los nobles. Por ello, en nuestros días «ser noble es un título meramente honorífico en todos los sentidos».

La nueva obra de Julián Tomás García Sánchez está dividida en dos volúmenes, el segundo de los cuales está formado por cuadros explicativos para apoyar y entender mejor el texto principal. El libro supone una valiosa aportación para la difusión del patrimonio histórico por su dilatada trayectoria como docente e investigador, ya que ha sido profesor de Geografía, Historia y Geopolítica en la Academia General Militar y codirector del CEMIX (Universidad de Granada-MADOC).

También, por la riqueza y el detalle con los que da a conocer muchos personajes de gran interés, tanto masculinos como femeninos, con un peso específico en la historia de la nobleza.