Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
JuliánTomás García Sánchez y Gonzalo Martínez-Carrasco. P. Marín

El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presenta 'Grandeza Inmemorial' en la Real Maestranza

La obra aborda la trayectoria desde 1520 de las 25 familias de nobles a las que el emperador Carlos I otorgó este título

María Dolores Martínez

Martes, 28 de octubre 2025, 23:46

Comenta

El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presentó ayer tarde su libro 'Grandeza Inmemorial. Grandes de España de 1520' en el marco incomparable de ... la Casa de la Real Maestranza de Caballería de Granada, ubicada en la calle Laurel de las Tablas. El acto comenzó con la introducción del ponente a cargo del teniente de hermano mayor de esta institución, Gonzalo Martínez-Carrasco y de Santiago. En sus palabras de bienvenida destacó la pasión por la historia de Julián Tomás y su amplia obra dedicada a la mitología, familias nobiliarias, genealogía, flamenco, toros e historia contemporánea. Especialmente de los siglos XIX y XX. En referencia a los maestrantes, hizo alusión a la vinculación de algunos de ellos a familias reseñadas en el libro.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  2. 2 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  3. 3 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online
  4. 4 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  5. 5 Roban joyas a la Virgen del Rosario que fueron entregadas temporalmente por devotos
  6. 6 Tres detenidos en Las Gabias por extorsionar y amenazar con una escopeta a un joven
  7. 7 La majestuosa casa granadina de hace 183 años que poca gente conoce
  8. 8 Cortes en la A-7 en Granada hasta Navidad por la mejora de cuatro túneles en la Costa
  9. 9 El estreno en la Copa del Rey del Granada, sin televisión
  10. 10 Histórico recibimiento al Maracena en Los Cármenes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presenta 'Grandeza Inmemorial' en la Real Maestranza

El coronel e historiador Julián Tomás García Sánchez presenta &#039;Grandeza Inmemorial&#039; en la Real Maestranza