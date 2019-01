«Convierto en música todo lo que siento y me rodea» Raúl Alcover tiene nuevo disco bajo el brazo. / J. J. G. Entrevista a Raúl Alcover, cantautor | Pionero en el encuentro entre flamenco y canción de autor, ha volcado su experiencia musical en su nuevo trabajo, titulado 'Yo hago música, ¿y tú?' JUAN JESÚS GARCÍA GRANADA Viernes, 4 enero 2019, 00:35

Cantante y compositor desde los doce años, su primer disco 'En esta tierra' lo estrenó Alcover junto a Juan Manuel Serrat. Fue pionero en el encuentro entre el flamenco y la canción de autor y en este sentido realizó para el disco de Enrique Morente, 'Omega', una de las adaptaciones más aplaudidas del tema de Leonard Cohen: 'Pequeño Vals Vienés'. También ha compuesto música para cine y televisión, Posee el Premio de la Música y una nominación a los Premios Goya de Cine.

La voz le ha crecido en estos años, ganando en reflejos, color y manteniendo su tersura de siempre. Tras pasar una temporada en Hispanoamérica, Raúl, enriqueció con la tórrida luz de aquellas tierras sus nuevas canciones. Y ahora llega con un buen puñado de ellas, que saldrán en disco en breve bajo la denominación 'Yo, hago música, ¿y tú?'.

-Una nueva grabación suya siempre es una buena noticia... Porque no se prodiga mucho...

-Cierto. Y no por falta de temas. Pero hay tres factores relacionados: una Compañía discográfica responsable, un apoyo en los medios de comunicación y un manager competente que busque trabajo. Al final viene a ser «la pescadilla que se muerde la cola». Si esos tres elementos no funcionan como un todo la cosa se complica y la mayoría de los esfuerzos resultan baldíos.

-Y es título tan...

-La respuesta más simple que doy a lo que suelen preguntarme quienes me conocen por primera vez: ¿Y tú qué haces, a qué te dedicas? Y luego ya si viene a cuento, escribo canciones, bandas sonoras, para teatro, cine, televisión, himnos incluso... Que si producciones, arreglos... Total... ¡Música! Y todo lo que me rodea y siento, por defecto, lo convierto en música.

-Usted fue el más joven del Manifiesto que ahora se recuerda mucho tras el fallecimiento de Juan de Loxa. En su momento, ¿pensaron en la relevancia que iba a tener el colectivo?

-Mi paso por Manifiesto fue puntual, apenas dos años. Agradecido a Juan de Loxa, Carlos Cano y Antonio Mata por hacerme sentir orgulloso de ser andaluz y defender mi tierra con voz y palabra. Probablemente, y respecto a su pregunta, ellos tuviesen unos horizontes más lejanos que los míos. Yo en aquel momento, tan joven, sólo quería que me dejasen cantar.

-Ha estado unos años ausente 'haciendo las Américas'... ¿Qué tal? ¿Qué se ha encontrado y qué se ha traído?

-En Colombia, Cartagena de Indias y Medellín, encontré la música negra y hubo química. Supe que mi canción 'Boca loca' sonaba mucho en la voz de un grupo sevillano que trabaja allí con frecuencia. Y me dije: «Bueno, voy a cantarla yo también». Entre otros conocí a Teresita Gómez, gran pianista y persona por la que llegué a Polo Montáñez y su 'Un montón de estrellas'. Redescubrí la salsa auténtica con el gran César Pagano. Canté y toqué con los Reyes del Vallenato en el mismo sitio que muchos años antes lo hiciera Celia Cruz con La Sonora Matancera. Preparé junto a un gran elenco de actores colombianos la música para la obra de teatro 'Incendios', estrenada en Bogotá. En definitiva, disfruté con tantos y excelentes artistas de la tierra... Dejé un rastro de Granada y traje en la maleta un puñado de buenos momentos. Eso sí, ninguna esmeralda.

-Usted antologó los cantes de los flamencos de Granada... ¿Alguna novedad en este sentido?

-Hace veinte años, grabamos un disco fundamental en el flamenco: 'Graná baila por tangos'. Aún no ha sido posible su reedición. Incomprensible, sí. Al hilo de aquel trabajo fuimos ideando un espectáculo con mayor calidad, pureza, autenticidad y medios: 'La Granada Flamenca'. Por fin logramos su estreno, a pesar de grandes dificultades, en septiembre del año pasado y con admirable éxito.

A los pocos días de su puesta en escena comenzaron a aparecer todas las deficiencias ocultas: primero, cómo no, las económicas, y luego las malas artes, medias verdades, errores de gestión... Llegándose al: «donde puse digo, borro y pongo Diego»... Para finalizar con un destacado apoyo a la deslealtad y, como se deduce claramente, cargarse un primer proyecto de unidad del Flamenco granadino. Malamente. Me apenan estas cosas... Tanto esfuerzo, tanto trabajo, ilusiones... Yo confío en que el mecenazgo algún día deje de ser 'mercenazgo'.

-Y ahora ha hecho una antología de su propio trabajo... ¿Con qué criterio?

-Hice una selección de entre las canciones que más me gustan y definen, y añadí otras muchas nuevas. Por distintos motivos, razones, circunstancias... todas ellas no han tenido una difusión aparente ¿Por qué no darles un poco de aire?

-Canciones de antes, de hoy y de mañana ¿unificadas en sonido?

-Todo evoluciona. Los medios con que se grabaron muchas de ellas no son los mismos. En aspectos las hemos mejorado y también otras no ha sido necesario ni tocarlas porque estaban y están 'redondas'.