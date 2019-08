Conmutación

El sistema penitenciario estaba tan colapsado que las autoridades empezaron a solicitar la colaboración ciudadana para la ejecución de sentencias.

Lo que se sacaba en claro del Decreto era que, las familias que voluntariamente se ofrecieran, podían en sus casas hacerse cargo de la manutención y cumplimiento de la pena del preso asignado a cambio de exenciones fiscales y una cantidad mensual ingresada por el Estado.

En casa, hacía mucho que la cosa no marchaba bien en lo que a economía se trataba. Mi padre andaba siempre muy preocupado, y lo que era peor, se sentía culpable por el largo tiempo que llevaba prolongándose la caída. Hacía tiempo que cavilaba en silencio la idea de colaborar con la Justicia para mejorar la situación, o la de al menos acercarse a preguntar el funcionamiento de todo aquello. Mi padre cavilaba y actuaba, sin decir nunca en lo que estaba pensando, por eso nos enterábamos de sus decisiones cuando ya estaban tomadas. Mi madre siempre apuntalaba cualquier resolución con su apoyo ciego. Bastaba que algo se decidiera por mis padres para que fuera lo mejor, estaban convencidos de que nunca se equivocaban. Las opiniones de los demás eran tenidas por absurdas; las mías, en particular, recibían la consideración de ridículas, como dichas por un niño.

Antes de comer, sobre el plato vacío, descansaban una serie de formularios. No hizo falta preguntar para saber que eran los papeles para participar en el Programa Penitenciario de Reinserción en el Ámbito Familiar (PRAF). Mi madre me miró y, sin decirme nada, supe que era el encargado de rellenar todos aquellos impresos en los que había que repetir una vez tras otra los nombres, números de identificación y dirección del domicilio, como siempre hacía cuando era necesario rellenar algo, porque yo era el que mejor letra tenía. Dejé toda la documentación preparada y en orden, con la tinta sin emborronarse, para que cuando mi padre llegara por la noche examinase si todo estaba correcto.

A la mañana siguiente yo mismo envié la solicitud por correo certificado, tal como me fue ordenado, con el deseo de que aquel sobre se quedara perdido en un rincón y no llegara a su destino, o que al menos nunca recibiéramos respuesta. Pero no fue así, y en menos de una semana el cartero alargó ante la puerta, con una sonrisa malintencionada recorriéndole la cara, la contestación oficial en que se comunicaba la aprobación provisional de entrada en el PRAF.

Se presentaron en casa dos policías custodiando al preso asignado, acompañados por un responsable penitenciario que portaba una lista de requerimientos que debíamos cumplir a rajatabla. El preso necesitaba tener un espacio amplío, mínimo exigible para la salvaguarda de sus derechos, dijo. Tuve que vaciar mi habitación para que él la ocupara. Desde ahora, yo dormiría en el sofá del salón. Nos dieron un plan de alimentación, exclusivo para el preso asignado, y se nos advirtió que tenía derecho a obtener cosas del exterior, con lo que estábamos comprometidos a realizar compras y recados que, posteriormente, serían reembolsados.

Mi padre iba a la compra todos los días para que la carne, el pescado y la fruta fueran siempre frescos; y mi madre cocinaba desayuno, comida, merienda y cena con todo su empeño, para que el preso se mantuviera sano y bien alimentado. Nosotros comíamos bocadillos porque no quedaba dinero para otra cosa debido a que la renta del Estado aún no había sido ingresada. Nos dijeron que era el procedimiento habitual porque los primeros tres meses eran de prueba que, en caso de superar, se procedía al ingreso de los meses vencidos de forma retroactiva.

Nuestro preso se quejaba de todo. No le gustaba la comida, decía que hacía mucho calor en casa, le deseaba mal a todo el que salía en el periódico e insultaba barbaridades a todas las mujeres que aparecían en televisión. Se enorgullecía de haber cometido muchos delitos antes de que le pillaran y, cuando contaba historias, en las que veía enemigos imaginarios por todas partes, daba la impresión de que pertenecía a un mundo que no era el nuestro, en el que se robaba y mataba continuamente como si fuera normal. Me mandaba al estanco y luego inundaba de humo la casa y escupía constantemente porque, parecía ser, tenía derecho a ello. Una noche, descargó sin motivo su ira contra mi perra, dándole una patada tan fuerte que huyó llorando muy asustada a refugiarse debajo de la cama. Nosotros no teníamos autorización para defendernos. Si había algún problema, debíamos comunicarlo a la autoridad penitenciaria, que era a quien únicamente competía adoptar medidas disciplinarias.

Pasados los tres meses de prueba, volvieron para proceder a nuestra evaluación. Estuvieron horas hablando a solas con nuestro preso. Nos hicieron esperar fuera, en el descansillo de nuestra casa, de la que sólo salían gritos ininteligibles. Al terminar, se marcharon sin decir nada.

El cartero regresó acompañado de una pareja de policías, trayendo una notificación en la que se comunicaba lo siguiente:

La familia no ha cumplido con la salvaguarda mínima de Derechos Fundamentales inherentes al condenado, por lo que se revoca su ingreso en el PRAF; denegándose el abono de gastos que hubieran efectuado, que, no obstante, son considerados insuficientes. Asimismo, se declara la culpabilidad por Delito de Deficiencia en la Custodia de Presos, castigado con pena de eliminación de libertad. En consecuencia, y dado que el cabeza de familia es trabajador, ha hacerse cargo del cumplimiento de la pena el hijo, el cual, se encuentra en indecente situación de Desempleo.

Me sacaron esposado a la calle y caminamos en dirección a la casa de unos desconocidos.